Factures électroniques : un tournant fiscal pour les petits commerçants vietnamiens

Depuis le 1er juin 2025, l'utilisation des factures électroniques générées par des caisses enregistreuses est officiellement entrée en vigueur pour les ménages commerciaux dont le chiffre d'affaires annuel dépasse un milliard de dôngs.



Dès les premiers jours de mise en œuvre, la majorité des ménages ont activement collaboré avec les autorités fiscales pour se familiariser avec cette nouvelle technologie, grâce au soutien constant des agents des impôts locaux.



Nguyên Thi Trang, propriétaire d’une boutique de mode à Hanoï, a indiqué qu’elle avait reçu un soutien enthousiaste de la part des autorités fiscales lors de l’introduction des factures électroniques émises depuis la caisse enregistreuse. Toutefois, selon elle, l’investissement initial dans les logiciels et équipements reste conséquent.



Faute de connaissances suffisantes, les procédures initiales peuvent sembler complexes. L’activité quotidienne étant déjà très prenante, de nombreux commerçants ne peuvent pas effectuer ces démarches eux-mêmes et doivent faire appel à un service d’assistance à la déclaration. Les agents des impôts exigent des rapports quotidiens sur l’état d’avancement de la mise en œuvre ainsi que sur les importations et exportations de marchandises, ce qui alourdit considérablement la charge de travail, a expliqué Nguyên Thi Trang.



De son côté, Dang Van Quôc, petit commerçant implanté près du marché d’An Dông à Hô Chi Minh-Ville, s’est dit encore perdu malgré les conseils reçus des agents fiscaux. Il a accepté d’acheter une imprimante, un scanner et un logiciel, mais n’étant pas familier avec la comptabilité et la fiscalité, il ne sait pas comment les utiliser correctement. Il envisage donc de faire appel à une équipe externe et de solliciter l’aide des autorités fiscales, car il redoute des sanctions en cas d’erreurs dans la saisie des données.



Il est à noter que de nombreux foyers commerciaux à Hô Chi Minh-Ville ont participé activement aux formations organisées par le service des impôts, ou ont recours à des services comptables externalisés pour garantir leur conformité. Néanmoins, la plupart d’entre eux espèrent bénéficier d’une feuille de route claire et d’un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles exigences technologiques.

Pour sa part, l’Autorité des impôts a demandé aux agences fiscales régionales de mettre en place un comité de pilotage de la mise en œuvre des factures électroniques générées par des caisses enregistreuses. Ces comités auront pour mission de suivre quotidiennement les résultats, d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain, et de veiller au respect des échéances ainsi qu’à la pleine conformité avec la législation en vigueur.



Les agents des impôts sont également tenus d’apporter un soutien direct aux petits commerçants et foyers concernés, y compris durant les jours fériés, afin de résoudre rapidement les problèmes liés à l’émission de factures électroniques et d’accompagner la transition imposée par la nouvelle réglementation.-VNA/VI