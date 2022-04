Exposition sur les paysages et peuples de l’ASEAN à Hanoï et à Quang Nam

La diversité et l’originalité des paysages, des peuples et des cultures des pays de l’ASEAN reflétées à travers des artefacts et 55 photos seront présentées au public vietnamien à Hanoï et à Quang Nam.

Selon ce plan, une exposition de photos ouvrira ses portes du 8 au 12 août au Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï, et l’autre, se tiendra en novembre à Quang Nam.



Ce sont des contenus importants de la décision n° 755/QD-BVHTTDL approuvée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme concernant le plan d'organisation de l'exposition culturelle et artistique de l'ASEAN pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (août 1967).



Une bonne occasion pour les visiteurs de mieux connaître les pays et peuples de l’ASEAN, contribuant à resserrer l’amitié et la compréhension entre le Vietnam et ces nations, ainsi qu’à édifier une communauté de l'ASEAN paisible, solidaire, stable, prospère et unie.



Lors de ces expositions, seront exposées 55 photos sur les paysages, les patrimoines culturels, les festivals, les activités culturelles des habitants des pays de l'ASEAN ; 20 costumes traditionnels des 10 pays membres dont un pour chaque pays pour les hommes et un pour les femmes ; et au moins un artefact culturel de chaque nation membre.