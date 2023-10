Exposition sur le général Vo Nguyen Giap à l’occasion du 10e anniversaire de son décès

Une exposition sur le général Vo Nguyen Giap s’est ouverte le 13 octobre dans la Cité impériale de Thang Long-Hanoï, à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort (2013-2023).







Le colonel et journaliste Tran Hong au vernissage de l'exposition sur le général Vo Nguyen Giap dans la Cité impériale de Thang Long-Hanoï. Photo:QDND

L'exposition, organisée par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï, le Club Quang Binh et le colonel Tran Hong - journaliste, photographe, ancien reporter du journal « Quan doi Nhan dan » (Armée populaire), présente 30 photos capturant des moments dans la vie quotidienne du général légendais vietnamien.



Lors du vernissage, le colonel Tran Hong a passé en revue ses souvenirs au cours des plus de 20 ans où il avait pu enregistrer avec son appareil photo des moments simples du général Vo Nguyen Giap.



L'exposition vise à honorer les contributions du général Vo Nguyen Giap à la Patrie, notamment à l'occasion du 10e anniversaire de son décès, a dit Tran Hong.



Le général Vo Nguyen Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, naquit le 25 août 1911, dans la commune de Loc Thuy, district de Le Thuy, rattaché à la province de Quang Binh. Il est connu pour son génie militaire, son intégrité absolue, son dévouement pour la nation et le peuple. Il conduisit l’Armée vietnamienne de victoire en victoire, à commencer par celle de Diên Biên Phu, en 1954, puis par la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975. Il devint l'un des généraux les plus talentueux du XXe siècle.



L’exposition se poursuit jusqu’au 19 octobre.