Exposition à Binh Thuan en l’honneur du 134e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

L’exposition de photos « Vie quotidienne de l’Oncle Ho » s’est ouverte le 15 mai dans la zone des vestiges de Duc Thanh, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre), en l’honneur du 134e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai) et du 113e du départ à l'étranger du jeune Nguyen Tat Thanh (futur Ho Chi Minh) à la recherche de la voie du salut national (5 juin).



L’exposition présente plus 40 photos documentaires sur des moments du quotidien du feu leader, tels qu’une rencontre avec des enfants au palais présidentiel en 1955, des activités au maquis du Viêt Bac et au palais présidentiel…



En outre, une centaine de clichés artistiques présentant des aspects culturels, historiques et paysagers de Binh Thuan sont exposés.



L’exposition se poursuit jusqu’au 15 juin. -VNA