Exportations : efforts pour faire revenir le thon dans le groupe des produits d'au moins un milliard de dollars

En 2023, les exportations de thon ont diminué de 17% pour s’établir à 845 millions de dollars. Le thon a ainsi été exclu du groupe des produits d’exportation d'au moins 1 milliard de dollars du Vietnam, après avoir figuré dans cette liste en 2022 avec 1,02 milliard de dollars.

Photo d'illustration: nongnghiep.vn

Toutefois, depuis les derniers mois de l’année dernière, les exportations ont commencé à se redresser. En janvier 2024, elles ont atteint plus de 79 millions de dollars, soit une hausse de 58% en rythme annuel. Au cours des deux premiers mois, elles se sont élevées à plus de 131 millions de dollars, soit une augmentation de 21% en un an.

Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), au cours des deux premiers mois de l'année, les produits du thon ont été exportés vers plus de 80 marchés, soit 10 de plus qu'à la même période de l'année dernière.

Grâce à la diversification des marchés, le risque de réduction des exportations a été diminué. Par exemple, en février, alors que les exportations de thon vers les principaux marchés tels que les États-Unis et l’Union européenne ont diminué, elles ont augmenté vers de nombreux marchés plus modestes comme le Canada ( 146%) ou le Chili ( 116%).

Avec la reprise des exportations depuis le quatrième trimestre 2023 et surtout la bonne croissance lors des premiers mois de cette année, la VASEP prévoit que les exportations de thon augmenteront à nouveau tout au long de l'année 2024. Et l'une des mesures importantes consiste à tirer le meilleur parti des accords de libre-échange (ALE) signés avec l'UE, le Royaume-Uni...

A l’heure actuelle, grâce aux avantages tarifaires de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), les produits du thon vietnamiens ont un avantage compétitif au Royaume-Uni. À long terme, le Royaume-Uni demeurera un marché potentiel pour les exportateurs vietnamiens. Il est prévu que les exportations de thon vers le marché britannique au cours de la période 2022-2025 pourraient progressivement se redresser et atteindre une croissance moyenne de 8 à 9%/an.-VNA/VI