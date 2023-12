Excédent commercial du Vietnam avec le marché euro-américain de 125 milliards de dollars en 2023

Selon les statistiques du Département du marché euro-américain (ministère de l'Industrie et du Commerce), le chiffre d'affaires total de l’import et de l’export de marchandises entre le Vietnam et l'Europe et l'Amérique en 2023 devrait atteindre environ 208 milliards de dollars, soit en baisse d'environ 9,5% par rapport à 2023. Ainsi, l'

excédent commercial

du Vietnam avec le marché euro-américain prévoit atteindre 125 milliards de dollars cette année.

Les exportations vietnamiennes vers ce marché comprennent notamment les machines, équipements, outils, téléphones, ordinateurs et accessoire, produits et composants électroniques, textile-habillement, chaussures et sacs en cuir, bois et meubles, produits aquatiques... qui ont tous connu une baisse moyenne de plus de 1 % par rapport à 2022.

Selon le Département du marché euro-américain, à partir de 2024, les activités d'import-export entre le Vietnam et le marché euro-américain rencontreront non seulement des conditions favorables mais seront également confrontées à de grands défis.

Par conséquent, afin de tirer le meilleur parti des avantages et de minimiser l'impact des défis dans les activités d'import et d'export du Vietnam, le Département du marché euro-américain recommande de surveiller de près la situation du marché, de saisir rapidement les informations sur la situation économique, politique et les fluctuations politiques dans la région et dans le monde affectant le commerce avec le Vietnam, émettant ainsi rapidement des avertissements au monde des affaires. - VNA/VI