Evaluation à mi-parcours de l’Initiative conjointe Vietnam-Japon

Une réunion d'évaluation à mi-parcours de l'Initiative conjointe Vietnam-Japon dans la nouvelle ère s'est tenue récemment à Hanoï, sous la co-présidence de la vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc et l'ambassadeur adjoint du Japon au Vietnam, Ishikawa Isamu.

La vice-ministre Nguyen Thi Bich Ngoc a noté que, lancée en 2003, l'Initiative conjointe Vietnam-Japon a pour ambition de renforcer les liens économiques bilatéraux sur le long terme. Elle représente un véritable pont entre le gouvernement vietnamien et les entreprises japonaises, favorisant un dialogue constructif et des échanges réguliers.

L'élévation récente des relations bilatérales au niveau de « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » offre un cadre propice à l'accélération de la mise en œuvre de l'Initiative conjointe Vietnam-Japon. Cette nouvelle dynamique permettra aux deux parties de surmonter plus efficacement les défis et de concrétiser les objectifs fixés par les groupes de travail.

Le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et d'autres agences vietnamiennes sont prêts à se coordonner avec le Japon pour partager les dernières informations sur les stratégies nouvellement publiées et les réglementations existantes afin que les deux parties puissent élaborer des programmes et projets appropriés, a déclaré la vice-ministre.

Pour sa part, l'ambassadeur adjoint du Japon Ishikawa Isamu a estimé qu'avec le « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde », les relations entre le Vietnam et le Japon sont désormais à leur apogée. C'est une opportunité pour les deux pays de mettre en œuvre efficacement l'Initiative conjointe avec une approche nouvelle et plus efficace, de concevoir des orientations et des mesures majeures pour intensifier la coopération bilatérale.

Soulignant son rôle de partenaire économique majeur en termes de commerce, d'économie, d'investissement et d'aide publique au développement (APD), le Japon a réaffirmé son ambition de renforcer sa présence à l'échelle locale, en investissant davantage dans les provinces et les villes vietnamiennes. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans le cadre du nouveau partenariat stratégique global, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour les deux pays.

Le gouvernement et les entreprises japonais espèrent voir des résultats de coopération stables dans de multiples domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l'innovation et le développement des ressources humaines de haute qualité. Ils sont également prêts à aider le Vietnam dans ses efforts pour devenir un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045, selon le diplomate.

Il a également souligné la volonté de son pays de coopérer à long terme avec le Vietnam et de l'aider à résoudre les défis auxquels ce dernier est confronté.

Lors de la réunion, les représentants des groupes de travail ont examiné les résultats de la mise en œuvre du plan d'action de la 1re phase de l'Initiative conjointe. Ils ont également discuté des orientations de coopération dans certains domaines clés tels que la promotion de la communauté zéro émission en Asie/la transition verte et la formation de la main-d'œuvre dans le domaine des semi-conducteurs.

Le Vietnam a appelé le Japon à renforcer la connexion des entreprises des deux pays afin qu'elles explorent davantage les possibilités d'investissement dans les domaines correspondant à la demande du Vietnam et aux atouts du Japon, comme la fabrication intelligente, la construction de villes intelligentes, le contenu numérique, la cybersécurité, la technologie environnementale, la technologie de la santé, les semi-conducteurs, l'hydrogène vert et l'intelligence artificielle. La partie vietnamienne a proposé de renforcer les liens entre les établissements d'enseignement professionnel vietnamiens et les entreprises japonaises afin de développer les compétences de la main-d'œuvre vietnamienne et de mieux répondre aux besoins de l'industrie.

Le Japon a proposé plusieurs initiatives clés, notamment la création d'un mécanisme de coopération spécifique pour la mise en œuvre de projets communs, l'établissement d'un modèle d'échange de compétences dans le domaine des semi-conducteurs et la publication de directives claires pour faciliter les investissements japonais au Vietnam.

La première phase de l'initiative conjointe Vietnam-Japon pour cette nouvelle ère s'articule autour de cinq axes principaux, à savoir la promotion de la communauté asiatique à zéro émission/transition verte ; la facilitation de l'innovation et de la transformation numérique ; l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, dont le développement de la sous-traitance industrielle ; la formation de ressources humaines de haute qualité ; et la réforme institutionnelle pour améliorer l'environnement d'investissement. -VNA/VI