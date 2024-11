Entrevue entre le président Luong Cuong et le président du Conseil des ministres du Pérou

Entrevue entre le président vietnamien Luong Cuong et le président du Conseil des ministres du Pérou, Gustavo Adriazén. Photo: VNA

Le président vietnamien Luong Cuong et le président du Conseil des ministres du Pérou, Gustavo Adriazén, ont convenu de déployer régulièrement et efficacement des mécanismes de dialogue politique, diplomatique, économique et commercial pour rendre la coopération entre les deux pays plus substantielle et plus efficace.

Lors de leur entrevue le 13 novembre à Lima, le chef de l'État vietnamien s'est déclaré réjoui du développement vigoureux de l'amitié et de la coopération multiforme des deux pays, notamment dans le commerce et l'investissement. Le Pérou est actuellement le premier partenaire d'investissement et le 6e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Pérou au sein de l'ASEAN.

Le Vietnam et le Pérou possèdent encore une grande marge de manœuvre pour élargir leur coopération, sur la base des relations politiques actuelles, a estimé Luong Cuong.

Les deux dirigeants ont convenu d'approuver la déclaration commune sur le renforcement des liens entre le Vietnam et le Pérou, avec des mesures spécifiques et pratiques pour exploiter pleinement le potentiel de coopération et porter leurs relations à une nouvelle hauteur.

Le président du Conseil des ministres du Pérou a hautement apprécié les activités d'investissement des entreprises vietnamiennes au Pérou, en particulier le projet de télécommunications très réussi du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel).

Il a affirmé son soutien et s'est engagé à faciliter l'expansion des projets de Viettel dans les domaines de la transformation numérique, des technologies numériques, des villes intelligentes et de la cybersécurité, contribuant ainsi au développement du Pérou et apportant des avantages à long terme aux entreprises et aux citoyens des deux pays.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de promouvoir activement la coopération entre l'ASEAN et l'Alliance du Pacifique, ainsi que de renforcer leur coopération et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales. -VNA/VI