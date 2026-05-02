Entrevue entre le président de l’AN Tran Thanh Man et la PM japonaise Takaichi Sanae

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu d ans l’après-midi du 2 mai, à Hanoi, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a salué cette visite officielle et félicité la Première ministre Takaichi Sanae insi que le Parti libéral-démocrate (LDP) pour leur large victoire aux élections de la Chambre basse en février 2026, ainsi que pour la reconduction de Mme Takaichi Sanae à la tête du gouvernement japonais.De son côté, la Première ministre japonaise a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam de la 16e législature, tout en remerciant l’accueil chaleureux et solennel que lui ont réservé les dirigeants vietnamiens.