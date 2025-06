Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président du Riigikogu estonien

Dans le cadre de sa visite officielle en Estonie, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a rencontré le président du Riigikogu (Parlement estonien), Lauri Hussar, le 5 juin à Tallinn.



Le Premier ministre a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience estonienne en matière de start-ups, d’innovation, d’administration numérique, d’économie et de citoyenneté digitales. Il a proposé la création prochaine d’un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays et d’un comité mixte Vietnam–Estonie pour promouvoir la coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et de l’innovation.



Il a également appelé le Riigikogu à encourager les Parlements des États membres de l’Union européenne (UE) qui ne ratifient pas encore l’accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) à le ratifier rapidement, afin de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.



Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Le président du Riigikogu, Lauri Hussar, s’est réjoui du développement des relations entre le Vietnam et l’Estonie, notamment sur le plan parlementaire. Il a souligné la volonté de son pays de renforcer les liens avec l’Asie du Sud-Est et affirmé que le Vietnam et l’Estonie, en tant que passerelle vers l’ASEAN et l’UE, ainsi que leurs bonnes relations, contribueraient à la promotion des relations entre les deux blocs.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations, de promouvoir les mécanismes de dialogue et de partager les expériences dans de nombreux domaines. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires.



Le chef du gouvernement vietnamien a également demandé au Parlement estonien de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant en Estonie, afin qu’elle continue à jouer un rôle de pont entre les deux peuples.



Les deux parties ont aussi échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la liberté de navigation et de survol, dans le respect des intérêts des pays côtiers, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, sans recours à la force ni à la menace d’y recourir.



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à Lauri Hussar pour effectuer une visite au Vietnam. Celui-ci a accepté avec plaisir.-VNA/VI