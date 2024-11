Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président bulgare

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 25 novembre à Hanoï le président bulgare, Roumen Radev, en visite officielle au Vietnam à invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong.

Lors de l’entrevue, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la Bulgarie était l'un des partenaires prioritaires du Vietnam en Europe centrale et orientale.

De son côté, me président Roumen Radev a déclaré que la Bulgarie attachait toujours de l'importance au développement des relations avec le Vietnam, un partenaire important en Asie du Sud-Est.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur six groupes de mesures de coopération qui doivent être renforcées. Premièrement, renforcer la confiance politique en continuant à promouvoir les échanges de délégations. La Bulgarie continue de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale sur la base du respect du droit international, de la CNUDM de 1982, du règlement des différends par des moyens pacifiques et de la contribution au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation dans la région. Deuxièmement, renforcer la coopération commerciale et d'investissement, en s'efforçant de porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars dans un avenir proche. Troisièmement, renforcer la coopération dans l’éducation - domaine traditionnel de coopération entre les deux pays. Quatrièmement, renforcer la coopération dans le domaine du travail, l'un des domaines présentant de nombreux potentiels complémentaires. Cinquièmement, renforcer la coordination et le soutien mutuel lors des forums régionaux et internationaux. Sixièmement, renforcer les échanges entre les peuples et collaborer dans l'organisation d'activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Le président Roumen Radev a considéré le Vietnam comme l'un des marchés les plus potentiels de la Bulgarie en Asie du Sud-Est. Il a affirmé qu’il soutiendrait le retrait par la Commission européenne (CE) du « carton jaune » imposé aux exportations vietnamiennes de produits aquatiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la participation du président et d’entreprises bulgares au Forum d’affaires Vietnam-Bulgarie à Hô Chi Minh-Ville le 27 novembre.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords signés, de promouvoir la coopération dans les domaines traditionnels tels que défense - sécurité, commerce - investissement, science - technologie, éducation - formation, médecine et pharmacie, culture et échanges entre les peuples, d’élargir la coopération à des domaines tels que transformation numérique, intelligence artificielle, électronique, travail, agriculture, sécurité alimentaire...

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la Bulgarie d'avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

Le président Roumen Radev a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne à l'économie et à la société bulgares ainsi que son rôle de pont d'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a également remercié le Vietnam d'avoir créé des conditions favorables aux citoyens bulgares sur son sol.-VNA/VI