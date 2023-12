Entretien entre le président Vo Van Thuong et le dirigeant chinois Xi Jinping

Le président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, s’est entretenu le 13 décembre à Hanoï avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.Saluant la visite du dirigeant chinois, son épouse et la délégation de haut niveau les accompagnant, le président Vo Van Thuong s’est déclaré convaincu qu’après la visite historique en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, intervenue après le 20e Congrès national du PCC (octobre 2022), cette visite au Vietnam de Xi Jinping amènerait les relations entre les deux Partis et entre les deux pays dans une nouvelle étape de développement meilleur, efficace et durable.Le dirigeant chinois Xi Jinping a remercié le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, les autres dirigeants du Parti, de l'État et le peuple vietnamien pour leur accueil respectueux, attentionné, amical et fraternel en faveur de la délégation de haut niveau du Parti et de l’Etat chinois.Le président Vo Van Thuong a affirmé que l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, soigneusement cultivée par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et les dirigeants prédécesseurs des deux pays, avait surpassé les hauts et les bas de l'histoire. Selon lui, ces relations constituent un bien commun précieux des deux peuples, qui doit être hérité, préservé et continuellement promu par les générations présentes et futures.Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam se souvenaient toujours de la grande aide du Parti, de l'État et du peuple de la Chine fraternelle dans les processus de libération nationale et de développement national. Il a souligné que le développement des relations avec la Chine était toujours un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam.Xi Jinping a hautement apprécié l'importance accordée par le Vietnam aux relations sino-vietnamiennes, affirmant que la Chine considérait toujours le Vietnam comme occupant une position particulière et une direction prioritaire dans sa diplomatie de voisinage.

Panorama de l'entretien entre les deux dirigeants. Photo: VNA