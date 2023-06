Droits de l’homme: le Vietnam souligne le dialogue et la coopération substentiels

Le Vietnam s’est engagé à promouvoir un dialogue substantiel et une coopération efficace avec tous les États membres et les mécanismes des droits de l’homme des Nations unies.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai (centre, 1er rang), cheffe de la Représentation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Représentation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève a fait ces remarques lors d’une séance de dialogue, mardi 20 juin, avec le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk.

Le Vietnam soutient les principes fondamentaux d’universalité, d’équité, d’objectivité, de non-sélectivité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, a réitéré la diplomate.

Le dialogue substantriel et la coopération efficace, ainsi que le respect des principes susmentionnés, sont le moyen le plus efficace de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, a-t-elle souligné.

Elle a également souligné les efforts du haut-commissaire et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme, tout en réitérant que le Vietnam continuera à se coordonner étroitement avec les parties afin de résoudre les problèmes relatifs aux droits de l’homme.

Bien que le Vietnam et d’autres pays soient confrontés à de nombreux défis dans la promotion et la protection des droits de l’homme, il a fait de son mieux pour garantir que les gens jouissent pleinement des droits de l’homme, a-t-elle partagé.

En outre, le Vietnam accorde la priorité à la consolidation de l’État de droit, de la transparence, de la sécurité et de la paix sociales, ainsi qu’à la mise en œuvre des réformes juridiques et économiques nécessaires, en vue de soutenir le processus de redressement post-Covid-19 et le développement inclusif et durable, a-t-elle indiqué.

Volker Türk a affirmé que l’Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme d’examen sur les droits de l’homme, qui ne viole pas la souveraineté des États, pour lequel il a exhorté les pays à faire des efforts pour mettre en œuvre les recommandations établies selon l’EPU.

A la 53e session du Conseil des droits de l’homme (CDH), du 19 juin au 14 juillet, le Vietnam continue de promouvoir sa participation en tant que membre de l’organe pour le mandat 2023-2025, au cours duquel il a fait des droits de l’homme dans le changement climatique un dossier clé.

Le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines coparraineront un symposium sur le réchauffement climatique et les droits de l’homme sur le thème "Les impacts négatifs du changement climatique sur la pleine réalisation des droits alimentaires".

Dans le même temps, ils présenteront le projet de résolution 2023 sur le changement climatique et les droits de l’homme, avec pour slogan "Les impacts négatifs du changement climatique sur les moyens de subsistance et ses effets sur les droits de l’homme", afin de solliciter l’approbation du CDH.

En outre, le Vietnam présidera et coordonnera avec un certain nombre de partenaires l’organisation d’une discussion thématique sur la lutte contre la violence sexiste, la discrimination et le harcèlement au travail.