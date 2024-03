Distinction de femmes d'affaires vietnamiennes en France

L’Association Entraide Femmes Entrepreneures Vietnamiennes en France (AEEV) a organisé le 17 mars à Paris un événement pour honorer les femmes vietnamiennes pour leurs contributions à la société en général, aux activités de l'AEEV en particulier, et pour célébrer la Journée internationale des femmes (8 mars).

L'insigne « Cœur d'or » remis aux membres et à l'AEEV pour leurs contributions aux activités caritatives du Forum des femmes vietnamiennes en Europe en 2023. Photo: VNA

L'événement a réuni des femmes d'affaires influentes de la communauté vietnamienne en France, notamment Stéphanie Do, première femme parlementaire d'origine vietnamienne en France, et la docteure Phan Bich Thien, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe et présidente de l'Association des femmes vietnamiennes de Hongrie.

Stéphanie Do et Phan Bich Thien ont partagé leurs expériences pour surmonter les défis auxquels les femmes sont généralement confrontées lorsqu'elles s'engagent dans la politique et dirigent des entreprises.

A cette occasion, l'AEEV a honoré les femmes d'affaires exceptionnelles ayant apporté de nombreuses contributions à ses activités en 2023. En particulier, en tant que présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe, Phan Bich Thien a remis l'insigne « Cœur d'or » aux membres et à l'association pour leurs contributions aux activités caritatives du Forum en 2023.

Créée fin 2022, l'AEEV est une organisation non gouvernementale qui met en relation des femmes entrepreneures vietnamiennes en France

et dans d’autres pays pour s'entraider dans leurs activités. Elle organise également des activités de volontariat en France et au Vietnam, reçoit, coordonne et apporte un soutien juridique à des projets, programmes et événements et assiste la communauté vietnamienne du pays d'accueil.-VNA/VI