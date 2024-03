Deux films d'animation célèbrent le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu

Selon la Société par actions d'animation du Vietnam, deux dessins animés, dont « Loi Hua Dien Bien » (Promesse à Dien Bien) et « Chiêc xe thô Dien Bien » (La charrette à Dien Bien), seront projetés à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954-2024).

Deux dessins animés, dont « Loi Hua Dien Bien » (Promesse à Dien Bien) et « Chiêc xe thô Dien Bien » (La charrette à Dien Bien), seront projetés à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu. Photo : laodongthudo.vn

Les deux films d'animation ont été produits conjointement par la scénariste Pham Thanh Ha, le monteur Nguyen Thu Trang et le réalisateur-peintre Bui Manh Quang.



Le dessin animé de 10 minutes « Loi Hua Dien Bien » raconte la rencontre entre un vieil homme et un garçon sur l'ancien champ de bataille de Dien Bien. Grâce à l'histoire du vétéran, le garçon en apprend davantage sur la longue guerre de résistance contre les colonialistes français et sur la victoire historique de Dien Bien Phu. Exprimant son émotion face à la promesse des soldats sur l'ancien champ de bataille de Dien Bien, le garçon et ses amis promettent eux aussi de maintenir la tradition de patriotisme et de fierté nationale.



Le film de 10 minutes « Chiêc xe thô Dien Bien » raconte le voyage d'un garçon avec une charrette au Musée de la Victoire de Dien Bien Phu. Emmené en charrette pour visiter l'ancien champ de bataille, le garçon est témoin de toute la scène de la campagne de Dien Bien Phu et des miracles extraordinaires créés par l'armée et le peuple vietnamiens pour la victoire.

Il y a 70 ans, après neuf ans de résistance acharnée contre les colonialistes français, le 13 mars 1954, dans la région montagneuse du Nord-Ouest, sous la direction du Comité central du Parti, du Président Hô Chi Minh et du Comité du Parti au sein de l’armée, l’armée vietnamienne ouvrit le feu déclenchant la campagne de Diên Biên Phu historique.

Durant 55 jours et nuits de combats acharnés, jusqu'au 7 mai 1954, la campagne de Diên Biên Phu s’est clôturée par la victoire totale de l’armée vietnamienne. Deux mois plus tard, le 21 juillet 1954, s’en est suivie la signature des Accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.- VNA /VI