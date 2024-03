Destination Vietnam : Des empreintes coloniales et à la solidarité francophone

Le canal français TV5MONDE ASIE a projeté en soirée du 20 mars, une avant-première de l’émission Destination Francophonie - Vietnam dans la mégapole du Sud. Les deux épisodes, d’une durée de 26 minutes, invitent le public francophone à découvrir le pays et de son peuple.

Alexandre Muller, directeur TV5MONDE ASIE présente la projection de Destination Francophonie - Vietnam au public francophone. Photo: CVN

Destination Vietnam, présentée par Ivan Kabacoff, en célébration du 40e anniversaire de TV5MONDE et de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), diffuse l’identité vietnamienne à travers sa culture unique, caractérisée par les activités quotidiennes de son peuple ainsi que les valeurs patrimoniales du pays, étroitement attachées à des monuments, et des bâtiments coloniaux.

Des empreintes coloniales à la solidarité francophone

Au-delà de l’image vivante de l’opéra de Hanoi, du pont Long Biên, et bien d’autres bâtiments construits par les Français à l’époque coloniale, Destination Francophonie - Vietnam se focalise sur les rencontres francophones entre le journaliste Ivan Kabacoff et des vietnamiens francophones.

D’un ton narratif mélangé avec des témoignages locaux, Ivan Kabacoff va à la recherche des empreintes coloniales tout en invitant les téléspectateurs à découvrir la présence dynamique de la communauté francophone du Nord au Sud du Vietnam, en valorisant ceux qui œuvrent pour la promotion de la francophonie, en déployant leur énergie et leur inventivité pour faire vivre la langue française localement.

Suite à des scènes de découverte de la capitale du Vietnam, accompagnée par une vietnamienne francophone, l’équipe de l’émission Destination Francophonie – Vietnam n’a pas oublié de filmer la rédaction du journal francophone Le Courrier du Vietnam, le seul journal en langue française du Vietnam. En plus de servir de passerelle reliant la communauté francophone au Vietnam et le monde, le journal, qui existe depuis 1952, fournit des informations actualisées en langue française dans divers domaines.



Quittant la capitale du Vietnam, Destination Francophonie – Vietnam invite ses téléspectateurs à vivre une vie rustique dans le delta du Mékong. À vélo avec Bernard Kervyn, co-fondateur et directeur opérationnel de Mekong Plus, Ivan Kabacoff se rend à des familles qui bénéficient des aides financières de Mekong Plus permettant d’améliorer leur niveau de vie. Encore une fois, Destination Francophonie – Vietnam a immortalisé les paysages harmonieux de cette terre fertile et propice à de nombreux vergers, en témoignant de la présence de Francophones qui y vivent depuis longtemps, en ressentant une forte solidarité comme le dit Bernard Kervyn.

À la découverte de la gastronomie méridionale

De retour à Hô Chi Minh-Ville, surnommée la « locomotive économique du Vietnam », Destination Francophonie – Vietnam invite les téléspectateurs à déguster du banh xeo (crêpe vietnamienne), un plat typique du Sud. Accompagné par David Thai, un chef de Kobe Bistro, les deux amis francophones font découvrir les marchés traditionnels du centre-ville, la cathédrale de Tân Dinh, la poste municipale de Saigon, l’Hôtel de Ville, le parc de Tao Dàn et encore plein d’autres destinations construites à l’époque coloniale.



Destination Francophonie – Vietnam fait découvrir aux Francophones la boulangerie française dans cette mégapole, en causant avec des boulangers vietnamiens et français, un métier qui a vu le jour à l’époque coloniale.

Un bâtiment important qui est témoin de l’histoire est sans doute la Résidence française. Destination Francophonie – Vietnam retrace au public de TV5MONDE non seulement une architecture coloniale originale mais également des valeurs patrimoniales d’objets qui ont passé près de 150 ans aux côtés de personnages historiques à la Résidence française, bâtie par des ingénieurs de la Marine nationale française en 1872.



Et dans cette émission, la locataire de cette résidence historique est Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale de France qui invite les téléspectateurs francophones à mieux comprendre ce bel emplacement.

« Avec Destination Francophonie, nous souhaitons non seulement présenter un voyage, mais également porter plus loin l’engagement de TV5MONDE pour la langue française. Notre mission est avant tout de créer une plateforme d’échange et de dialogue où les acteurs de la Francophonie se réunissent, proposent des initiatives pour promouvoir la langue française localement », a déclaré M. Alexandre Muller, directeur de TV5MONDE ASIE à la séance de projection de l’avant-première de Destination Francophonie – Vietnam.



La projection de l’avant-première de Destination Francophonie - Vietnam a été organisée avec le soutien du consulat général de France et de l’Institut français du Vietnam (IFV), en présence de la consule générale de France, Emmanuelle Pavillon-Grosser, d’Alexandre Muller, directeur TV5MONDE Asie et de nombreux invités francophones. L’émission sera diffusée sur TV5MONDE en avril cette année. – CVN/VI