Des Vietnamiennes d’outre-mer participent pour la première fois au Sommet mondial des femmes

Photo: VNA



Quarante membres du Forum des femmes vietnamiennes d'outre-mer (OV) en Europe ont participé pour la première fois au Sommet mondial des femmes, qui s'est ouvert à Madrid, en Espagne, le 9 mai.



L'événement de trois jours discutera du rôle des femmes dans la conduite de l'économie future. Il attire plus de 1 000 drigeants gouvernementaux, PDG et entrepreneurs de 70 pays à travers le monde, dont les États-Unis, le Mexique, le Vietnam, le Cameroun et le Kazakhstan.



Dans ce cadre, les OV vivant dans huit pays européens ont rencontré la présidente du sommet, Irene Natividad, et ont participé à un événement de réseautage d'affaires avec 31 membres de WeLead, un réseau vietnamien de femmes dirigeantes pionnières, qui sont également à Madrid pour assister au sommet.

Dans son discours, la présidente du forum OV, Phan Bich Thien, a déclaré que cette première participation montre que les femmes vietnamiennes en Europe forment non seulement un réseau, mais qu'elles tendent également la main pour se connecter avec leurs pairs d'autres pays du monde.



Natividad a affirmé que les femmes du monde entier, y compris celles du Vietnam, jouent un rôle important dans l'économie mondiale.



Faisant écho à ce point de vue, Nguyen Thi Tuyet Minh, présidente de WeLead, a exprimé sa conviction que la rencontre entre les femmes entrepreneurs du Vietnam et la diaspora vietnamienne en Europe ouvrira des opportunités de partenariat.



A cette occasion, un accord de coopération a été signé entre WeLead et le forum OV en Europe.- VNA/VI