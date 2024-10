Des progrès réalisés dans la promotion de l'égalité des sexes au Vietnam

Le Vietnam a fait des progrès considérables dans la promotion de l'égalité des sexes au cours des dernières années, et l'Union des femmes du Vietnam (UFV) s'est appliquée à ce travail, a déclaré la vice-présidente de l'UFV, Nguyen Thi Minh Huong.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'Information, Nguyen Thi Minh Huong a déclaré que depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing par l'ONU en 1995, le Vietnam a fait des progrès dans la réalisation des engagements sur les droits des femmes.

En particulier, a-t-elle expliqué, le système juridique a été de plus en plus perfectionné, avec la Loi de 2006 sur l'égalité des sexes et les documents guidant son application mis en œuvre et prouvés efficaces. Les documents juridiques révisés ou complétés ont également inclus des questions liées à l'égalité des sexes pour créer un cadre juridique facilitant la réduction de l'écart entre les sexes et la promotion de l'égalité des sexes.

Les 12 domaines du Programme d'action de Beijing ont été mis en œuvre sérieusement et avec succès par le Vietnam, notamment les domaines "les femmes et la pauvreté", "les femmes et la santé", "les femmes et l'économie", "les femmes et l'environnement" et "les filles". En outre, l'égalité des sexes a été intégrée dans les programmes nationaux ciblés sur la réduction durable de la pauvreté, l'édification de la Nouvelle ruralité et le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses.

Nguyen Thi Minh Huong a cité le Rapport sur le développement humain du PNUD selon lequel en 2022, le Vietnam se classait 107e parmi les 193 pays et territoires en termes d'indice de développement humain (IDH). Son indice de développement du genre (IDG) à lui seul se situait à la 91e position, supérieure à son IDH ainsi qu'au classement de son économie tel que calculé sur la base du PIB par habitant (101e sur 179 économies en 2022). Avec cet IDG, le Vietnam se trouvait dans le groupe de tête, qui enregistrait la plus grande égalité en termes de développement humain entre les hommes et les femmes.

En outre, l'indice mondial d'écart entre les sexes, publié chaque année par le Forum économique mondial, a montré les progrès observables du Vietnam depuis que le pays a été inclus dans les classements, qui mesurent l'écart entre les sexes dans les quatre domaines clés que sont la participation et les opportunités économiques, le niveau d'éducation, la santé et la survie, et l'autonomisation politique. Le score du Vietnam est passé de 0,689 en 2007 à 0,715 en 2024, ce qui indique que l'écart entre les sexes se réduit de plus en plus, a-t-elle noté.

Elle a poursuivi en disant que toutes les activités de l'UFV visent à promouvoir l'égalité des sexes et à protéger les droits et les intérêts légitimes des femmes.

Elle a supervisé la mise en œuvre des politiques, donné des avis sur les projets de lois et de politiques, encouragé les femmes à participer à la construction du Parti et du système politique.

L'UFV a également organisé de nombreuses activités pour améliorer les connaissances juridiques des femmes afin qu'elles soient conscientes de leurs droits et se protègent. Elle a aidé les femmes à exercer leurs droits dans les affaires économiques et familiales et résoudre les cas d'abus des droits des femmes et des enfants.

Le Comité central de l'UFV a notamment été chargé de coordonner la mise en œuvre d'un projet visant à promouvoir l'égalité des sexes et à résoudre les problèmes urgents des femmes et des enfants. Ce projet vise à sensibiliser le public, à changer les préjugés sexistes et à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des femmes et des filles dans les zones particulièrement défavorisées afin de contribuer à l'égalité des sexes. -VNA/VI