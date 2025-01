Des politiques nécessaires pour attirer plus d’investissements dans le tourisme

Le complexe touristique de Tràng An. Photo: VNA

Le 13 juin 2024, le Premier ministre vietnamien a promulgué la décision n° 509/QD-TTg approuvant la planification du système touristique pour la période 2021 – 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

En vertu de ce document, le Vietnam s’efforcera de devenir une destination attractive à fort potentiel de développement dans le monde d’ici 2025. D’ici 2030, le tourisme vietnamien devrait devenir un secteur économique clé avec une croissance verte et durable, et le Vietnam sera une destination touristique dotée d’une capacité de développement de premier plan.

Jusqu’en 2045, le tourisme affirmera son rôle en tant que moteur de croissance économique pour faire du Vietnam une destination mondiale exceptionnelle dans le groupe des pays en développement touristique de premier rang de la région Asie-Pacifique.

Pour parvenir à ces objectifs ambitieux, il est nécessaire d’élaborer des mécanismes et politiques spécifiques pour attirer davantage des investissements dans ce secteur.

Ces derniers temps, le secteur touristique s’est efforcé de mobiliser diverses sources de capitaux d’investissement pour accélérer son développement.

Selon l’Institut de recherche des stratégies de développement (du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement), la période 2011 – 2020 a vu une augmentation, tant en quantité qu’en qualité, des investissements dans le développement du tourisme au Vietnam. Plus de 1 000 projets touristiques, d’une valeur totale de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs, ont été mis en œuvre. Ces projets se sont essentiellement concentrés dans le développement des infrastructures touristiques de base, des établissements d’hébergement ou des centres de divertissement, notamment dans les zones touristiques de pointe.

Parmi ceux-ci, les plus marquants sont : Vinpearl Phu Quoc (avec un capital d’investissement de 17 000 milliards de dôngs), le téléphérique de Phu Quoc (10 000 milliards de dôngs), Vinpearl Quy Nhon (4 500 milliards de dôngs), Vinpearl Ha Long (1 200 milliards de dôngs), le téléphérique de Ba Na (plus de 6 000 milliards de dôngs), le téléphérique de Muong Hoa Fansipan (4 500 milliards de dôngs), ou encore le téléphérique de Bai Chay (plus de 5 000 milliards de dôngs).

Le tourisme vietnamien est de plus en plus attractif pour les investisseurs stratégiques étrangers, notamment dans le segment des services haut de gamme. De nombreux groupes mondiaux ont augmenté leurs investissements dans le développement des produits et services touristiques de classe supérieure dans différentes localités vietnamiennes.

Des défis à relever

Cependant, il existe encore de nombreuses lacunes entravant l’attrait des investissements dans le secteur touristique.

Le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a déclaré : « Nous disposons d’un grand potentiel pour promouvoir les investissements dans le secteur touristique, mais il nous manque encore des stratégies et des mécanismes spécifiques dans ce domaine, comme l’absence des politiques privilégiées pour les investissements dans des zones défavorisées, mais riches en potentiel touristique. D’autre part, les infrastructures de transport dans certaines destinations touristiques sont encore insuffisantes, ce qui décourage les investisseurs. Les réglementations juridiques en matière d’investissements et d’affaires touristiques se chevauchent encore, provoquant de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre des projets en la matière ».

Pour sa part, Dinh Thi Tra Nhi, de la faculté de tourisme et d’hôtellerie (Université des langues étrangères et des technologies de l’information de Hô Chi Minh-Ville), a indiqué que les investisseurs dans les projets touristiques devaient faire face à de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les procédures administratives et juridiques. Ce sont des obstacles entravant l’attraction des investissements dans le secteur touristique.

Afin de favoriser les investissements dans ce secteur, il est important de promulguer des politiques d’attraction spécifiques, en plus de mieux exploiter le potentiel et d’améliorer les infrastructures de base dans les destinations touristiques stratégiques.

Lors de la conférence scientifique sur « Les nouvelles tendances d’investissement dans le développement du tourisme au Vietnam », récemment organisée par l’Institut national de recherche sur le développement du tourisme, l’expert touristique Dang Thi Giang, de l’Institut de recherche sur le développement durable régional, a jugé nécessaire pour le gouvernement d’élaborer des politiques d’encouragement des investissements privés dans le tourisme. Il faut également perfectionner les cadres juridiques et promouvoir le partenariat public-privé dans le développement de ce secteur.

Nguyen Thi Huyen Trang, du Centre d’information, d’analyse et de prévision économiques (relevant de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam), a proposé aux organes concernés de créer un environnement propice aux investisseurs étrangers, tout en mettant l’accent sur les réformes administratives ou encore les politiques de réduction d’impôt et de risques d’investissement. Selon elle, il est nécessaire de renforcer les activités de promotion du potentiel touristique du Vietnam auprès des investisseurs étrangers. Cela contribuera à consolider la confiance des investisseurs envers l’environnement touristique du Vietnam. – NDEL/VI