Des pays et des personnes du monde continuent à soutenir les victimes du typhon Yagi

Des représentants d'entreprises japonaises soutiennent les Vietnamiens touchés par le typhon Yagi. Photo: VNA

Le gouvernement britannique soutiendra à hauteur d'un million de livres (équivalent à 32 milliards de dôngs) les efforts du Vietnam pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, a annoncé le 14 septembre l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam.

Cette aide sera fournie sous forme de fournitures d'urgence, d'aide en espèces et de services vitaux en matière de santé, d'eau potable et d'assainissement.

La ministre d'État au développement au sein du ministère des Affaires étrangères et du Développement, Anneliese Dodds, a déclaré que le gouvernement britannique se tenait aux côtés des habitants touchés par l'impact dévastateur du typhon Yagi au Vietnam.

Nous avons travaillé en étroite coordination avec le gouvernement vietnamien et les partenaires humanitaires pour identifier les localités qui ont besoin de soutien afin d'obtenir l'impact le plus efficace possible, a dit Anneliese Dodds.

Dans la matinée du 15 septembre, les représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont reçu l'aide de Ito Naoki, ambassadeur du Japon au Vietnam et des représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi.

Des biens, dont 40 filtres à eau et 200 bâches en plastique polyvalentes d'une valeur totale de 124.096 dollars (équivalent à plus de 3,5 milliards de dôngs), seront livrés à la province de Yê Bai (Nord) le 15 septembre, avant d'être distribués aux personnes touchées par les inondations.

Auparavant, du 11 au 14 septembre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait reçu 1 expédition d'aide du gouvernement australien et 3 expéditions d'aide du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (AHA).

Tous ces biens d'aide ont été livrés aux provinces de Lao Cai, Yên Bai et Cao Bang pour aider rapidement les gens à surmonter les difficultés et à stabiliser rapidement leur vie.

Au 15 septembre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mobilisé et reçu l'attention de 10 ambassades et 16 organisations internationales avec l'engagement de soutenir 160 tonnes de fret aérien par l'intermédiaire du ministère.

Au Japon, le 14 septembre, le syndicat Kanto Joho a organisé une activité de collecte de fonds à Tokyo. Il s'agissait de la première activité de dons du peuple japonais pour soutenir le Vietnam après ce typhon.

Le même jour, la communauté vietnamienne de la province de Saitama a également organisé une activité de dons, avec 119.000 yens (environ 21 millions de dôngs) collectés. –VNA/VI