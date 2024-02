Des étudiants vietnamiens participent à Leader Camp 2024 à Londres

Plus de 100 étudiants vietnamiens provenant d'écoles et d'universités du Royaume-Uni ont participé la semaine dernière au Leader Camp 2024 à l'Université de Westminster à Londres.

En tant que plus grand événement annuel de l'Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni (SVUK), Leader Camp de cette année avait pour thème "Growth Begins, Breakthrough Within", tournant autour de l'idée que le leadership est un processus prenant son origine à l'intérieur de chaque personne.

Leader Camp 2024 comprenait des conférences portant sur trois thèmes principaux : Racines, Incubation d'influence - Expansion du potentiel et Expansion – Innovation. Les conférenciers ont partagé diverses histoires personnelles, expériences et conseils pratiques sur leur parcours pour découvrir leurs propres capacités à réussir.

Une autre activité marquante l'événement était le débat sur le thème "La guerre révolutionnaire". Leader Camp 2024 comprenait également des jeux aidant les joueurs à démontrer leur intelligence, leur dynamisme, leur flexibilité, leur perspicacité et leur esprit d'équipe. Ce sont les qualités essentielles d'un leader.

SVUK est une organisation représentant plus de 14 000 étudiants vietnamiens vivant et travaillant au Royaume-Uni, un pont reliant 46 associations d'étudiants vietnamiens d'universités et d’écoles supérieures à travers le Royaume-Uni.

En plus du Leader Camp, SVUK organise aussi de nombreuses activités pour renforcer les liens, construire et développer la communauté des étudiants au Royaume-Uni, notamment le tournoi de football SVUK, le concours Talent Show, le Salon d’emploi… -VNA/VI