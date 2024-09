Des activités du vice-PM et ministre des AE Bui Thanh Son aux États-Unis

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy. Photo : VNA

Le 23 septembre, à l'occasion de sa participation au Sommet de l’avenir et au débat général de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré des responsables étrangers.

Lors de la rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, Bui Thanh Son a remercié le Royaume-Uni pour son aide d'un million de livres (1,34 million de dollars) pour aider le peuple vietnamien à surmonter les conséquences du typhon Yagi. Il a hautement apprécié la reconnaissance par le Royaume-Uni du statut d'économie de marché du Vietnam. Il a suggéré que le Royaume-Uni continue de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du Plan de mobilisation des ressources, prononcé lors de la COP 28.

Le ministre David Lammy a affirmé que le Royaume-Uni attachait une grande importance au renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam et continuerait à soutenir son développement économique durable. Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi que dans les questions migratoires et la gestion de l'immigration.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA), en tirant pleinement parti des opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement. Ils ont affirmé le soutien au maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de la navigation et du survol et à la résolution des problèmes en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

En recevant le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam valorisait toujours l'amitié traditionnelle avec l'Algérie, tout en demandant au pays de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes investissent et fassent des affaires sur son sol.

Le ministre algérien a partagé l'opinion de Bui Thanh Son sur la nécessité pour les deux parties de renforcer la bonne coopération politique ainsi que d'élargir et d'approfondir la coopération économique et commerciale (le commerce bilatéral affiché à 241 millions de dollars), d’investissement, d’énergie, de pétrole et de gaz, d’échanges entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les résultats de la 12e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie et d'organiser prochainement la quatrième consultation politique.

Le même jour, à New York, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre des Affaires étrangères du Malawi Nancy Tempo ont assisté à la cérémonie de signature d'un communiqué conjoint établissant les relations diplomatiques.

Bui Thanh Son a affirmé qu'il s'agissait d'un jalon historique dans les relations entre les deux pays et que le Vietnam était prêt à partager ses expériences de développement avec le Malawi, en particulier dans ses domaines forts tels que le développement économique, l'innovation et l'intégration, l'agriculture, la pêche, l'éducation..., et à se coordonner avec le Malawi pour rechercher des financements auprès de pays tiers pour des projets tripartites de coopération au développement agricole au Malawi.

La ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tempo, a évalué que les relations bilatérales entraient officiellement dans une nouvelle page, tout en affirmant sa volonté de promouvoir les relations de coopération dans tous les domaines avec le Vietnam. - VNA/VI