Dernier jour de travail de la 9e session de la 15e Assemblée nationale

Lors du dernier jour de travail de sa 9e session, le 27 juin, l'Assemblée nationale tient une séance plénière et va voter l’adoption de sept lois et de sept résolutions.

Parmi les lois et résolutions votées présentent notamment la Loi sur la science, la technologie et l'innovation ; la Loi sur l'énergie atomique (modifiée) ; la Loi sur les chemins de fer (modifiée) ; la Loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les établissements de crédit ; la Résolution sur la politique d'investissement du projet de construction de la 4e périphérique de Hô-Chi-Minh-Ville ; la Résolution sur les places financières internationales au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononcera un discours de clôture après que l'Assemblée nationale eut terminé l’agenda de la 9e session. La séance de clôture est retransmise en direct à la télévision et à la radio. -VNA/VI