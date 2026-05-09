Déclaration conjointe Vietnam-Sri Lanka sur l'élévation des relations au niveau de partenariat global

Le président de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche), à Colombo. Photo : VNA

À l’invitation du président de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai. À cette occasion, les deux parties ont publié la Déclaration conjointe Vietnam-Sri Lanka sur l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat global.​

La visite a réaffirmé l’amitié traditionnelle et la confiance mutuelle cultivées depuis plus de 55 ans sur la base du respect réciproque, de valeurs partagées et d’un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

Lors de leur entretien, le président Anura Kumara Dissanayake et To Lam se sont félicitées du développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multisectorielle entre les deux pays et ont officiellement annoncé l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat global.



Coopération politique, de défense - sécurité





Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre le renforcement des contacts et échanges de haut niveau et à tous les échelons par tous les canaux afin d’approfondir davantage la confiance politique entre les deux pays.

Ils ont également souligné l’importance et la nécessité de promouvoir la coopération entre les organes législatifs des deux pays à travers des échanges entre commissions et de favoriser la création d’un Groupe parlementaire d’amitié Vietnam – Sri Lanka.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement le Mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense signé en 2011 ; d’encourager des activités de coopération plus concrètes, notamment dans la formation des forces de maintien de la paix des Nations unies ; et de coopérer dans des domaines tels que les services de réparation et l’acquisition d’équipements de défense.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération en matière de sécurité et sont convenus de mettre en œuvre efficacement le mécanisme de Dialogue sur la sécurité ; de réviser et actualiser l’Accord de coopération sur la lutte contre la criminalité signé en 2009 ; ainsi que de coordonner leurs efforts dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, le terrorisme et l’immigration illégale, tout en élargissant la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, de la police et de la cybersécurité.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans les domaines juridique et judiciaire par la négociation et la signature d’un nouveau mémorandum d’entente entre les deux ministères de la Justice, destiné à remplacer celui signé en 2013 et arrivé à expiration.



Coopération économique, commerciale, d'investissement, d'agriculture, d'énergie et de sciences-technologies





Les deux dirigeants ont reconnu le vaste potentiel d’élargissement de la coopération économique et sont convenus de porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars d’ici 2030. Dans ce contexte, la partie vietnamienne a pris note du souhait du Sri Lanka de devenir rapidement membre du Partenariat économique régional global (RCEP).

Les deux parties poursuivront l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires, en visant certains projets emblématiques dans des secteurs tels que les infrastructures, les télécommunications, l’éducation, la santé, l’agriculture de haute technologie, la transformation agroalimentaire et halieutique, la distribution, la logistique, les infrastructures touristiques et les énergies renouvelables.

Elles se sont accordées pour promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines des biotechnologies, des technologies de l’information, du génie électrique, de l’électronique et de l’automatisation ; de favoriser la signature de documents de coopération sur la transformation numérique ; ainsi que d’encourager et faciliter la coopération dans le développement et la fourniture de produits et services informatiques.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, la sylviculture et la pêche ; sont également convenues de mettre activement en œuvre le Plan d’action 2024-2026 fondé sur le Mémorandum d’entente de 2009 relatif à la coopération pour le développement agricole et de préparer le plan pour la période suivante.



Élargissement de la coopération culturelle, éducative, religieuse et des échanges entre les peuples





Le président de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche), à la cérémonie de remise des accords de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Les deux pays sont convenus de promouvoir la coopération dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ; d’intensifier les liens entre les organisations bouddhistes ; de promouvoir le dialogue interculturel ; et d’étudier l’organisation de forums, de pèlerinages ainsi que la coorganisation d’événements bouddhistes régionaux et internationaux.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de mettre en œuvre efficacement les mécanismes bilatéraux existants dans le domaine de l’information et de la communication ; ils sont convenus de coopérer à la production de programmes radiophoniques et télévisés présentant la culture, le peuple et l’histoire des deux pays.

Les deux parties sont convenues d’encourager les liens entre les universités et instituts de recherche des deux pays, ainsi que de développer les échanges d’étudiants et de doctorants.

Les deux dirigeants ont pris note des progrès réalisés dans les efforts visant à mettre rapidement en service des vols directs entre les deux pays dès cette année.



Coopération multilatérale et coordination étroite sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun





Les deux dirigeants ont réaffirmé l’importance du renforcement de la coopération régionale et multilatérale, notamment dans le cadre du Forum régional de l’ASEAN (ARF). La partie sri-lankaise a exprimé son souhait de devenir Partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN et a remercié le Vietnam pour son soutien constant à cette candidature.

Le Sri Lanka et le Vietnam ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation, tout en soulignant la nécessité du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), afin de garantir un ordre maritime international stable et pacifique.

Les deux parties sont convenues de soutenir le multilatéralisme avec le rôle central des Nations unies ; de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums et organisations internationaux et régionaux tels que les Nations unies, le Mouvement des non-alignés (NAM) et la coopération Sud-Sud.

Les deux dirigeants ont également échangé sur les défis mondiaux, notamment le changement climatique ; ils ont souligné l’importance d’une action collective, en particulier le soutien aux pays en développement à travers l’accès au financement climatique et au transfert de technologies. Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

À l’occasion de cette visite, les deux pays ont signé plusieurs documents de coopération dans les domaines de la sécurité, des sciences et technologies, de la religion, de la culture, de l’information et de la communication. - VNA/VI