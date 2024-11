Déclaration commune Vietnam-Bulgarie

À l’invitation du président Luong Cuong, le président bulgare Rumen Radev, son épouse et une délégation de haut rang du Bulgarie effectuent une visite officielle au Vietnam du 24 au 28 novembre 2024. A cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune affirmant les engagements des hauts dirigeants à promouvoir la coopération dans les domaines où les deux pays ont des atouts et des besoins, au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement durable dans chaque région et dans le monde.

Le Vietnam et la Bulgarie ont convenu de déployer des efforts conjoints pour promouvoir la coopération dans divers domaines. Les deux pays s’engagent à continuer de développer une coopération mutuellement bénéfique, basée sur le respect et la confiance mutuels, de bien se coordonner pour organiser le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Les deux pays continueront à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, tout en soulignant l’importance de la coopération interparlementaire.

Ils maintiendront des consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères pour échanger sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, et s’engagent à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux.

Ils soulignent également l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sûreté et de la sécurité sur la base du droit international, notamment la CNUDM de 1982, et des principes des Nations Unies.

Les deux pays conviennent d'améliorer l'efficacité de leur coopération économique et commerciale à la mesure du potentiel et de la confiance politique, au bénéfice de chacun.

Les deux pays soutiennent l'approfondissement des relations Vietnam-UE sur la base de l'accord de partenariat et de coopération Vietnam-UE, de l'accord de libre-échange et de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE, créant de nouvelles opportunités pour leurs relations, et s’efforceront de porter les échanges bilatéraux à 500 millions de dollars dans les années à venir.

Les deux pays conviennent de promouvoir la coopération dans un certain nombre d'industries telles que la transition verte, la transformation numérique et les voitures électriques.

Ils sont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la défense par un dialogue stratégique de défense actif à tous les niveaux, d’étudier la possibilité d'établir un mécanisme de consultation en matière de défense au niveau opérationnel, promouvoir la coopération en matière de formation, d’élargir la coopération dans le domaine du coaching et de la formation, de partager leurs expériences dans le processus de préparation des forces à participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en réponse aux crises, aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence en temps de paix.

Ils souhaitent renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité sur la base de leurs accords de coopération en matière de sécurité déjà signés, de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords existants, notamment en matière de coopération en matière de formation et de promotion des cadres, sur la base de l'harmonisation des intérêts des deux pays.

Ils soulignent l’importance de continuer à promouvoir la coopération entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et l’Académie bulgare des sciences.

Ils affirment que l'éducation et la formation constituent un domaine traditionnel de coopération efficace, convenant d'encourager les universités et les établissements de formation à entretenir des relations de coopération directe, notamment en développant la recherche sur la Bulgarie au Vietnam et la recherche sur le Vietnam en Bulgarie.

Ils développeront conjointement une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en renforçant le cadre institutionnel bilatéral et en favorisant la poursuite des relations directes entre leurs entreprises.

Ils se coordonneront pour explorer les possibilités d'élargir la coopération dans le domaine du travail et de renforcer la coopération en matière de formation professionnelle dans des domaines tels que les soins infirmiers, le tourisme, la construction, le textile et d'autres domaines.

Concernant l'agriculture, l'élevage et la pêche, les deux parties ont confirmé le grand potentiel d'expansion de la coopération, ainsi que dans l'industrie alimentaire, dont la production vitivinicole.

La Bulgarie soutiendra les efforts du Vietnam visant à accroître ses exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques vers l'UE dans le respect de normes de qualité et de traçabilité élevées.

Les deux pays ont décidé d’encourager le développement d'une économie circulaire et d'une économie verte, de s'entraidre pour atteindre l'objectif d'une aquaculture et d'une pêche durables, responsables et respectueuses de l'environnement, pour répondre aux réglementations de l'UE, notamment celles liées à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À propos de la culture, du sport et du tourisme, ils ont accepté de coordonner l'organisation des activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025, de renforcer les échanges et la coopération entre les Comités olympiques des deux pays, d’intensifier les échanges d'informations, d'expériences en matière de gestion, de promotion et de soutien aux programmes de développement des ressources humaines et de formation dans le secteur du tourisme, de se coordonner dans l’octroi de visa pour leurs citoyens.

Concernant la coopération décentralisée, ils ont affirmé qu'elle présente encore un grand potentiel qui doit être encouragé pour promouvoir l’amitié traditionnelle. Elle ont convenu de promouvoir les activités de coopération, de renforcer la promotion du commerce et des investissements, et d’inviter les localités des deux parties à signer et à mettre en œuvre les contenus de coopération (entre Can Tho - Ruse).

Concernant la coopération au développement, il faut continuer à renforcer les relations dans le domaine de la coopération au développement en identifiant les domaines prioritaires de soutien au Vietnam, en fonction des besoins et conformément aux documents existants de l'UE, dans leurs efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

À propos de la communauté vietnamienne de Bulgarie, ce pays européen a affirmé qu'elle était un facteur important dans le resserrement des relations d’amitié entre les deux pays, apportant des contributions positives au développement de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. La Bulgarie s'engage à créer des conditions favorables pour que sa communauté vietnamienne ainsi que les citoyens bulgares vivant au Vietnam puissent vivre, étudier, travailler de manière stable et promouvoir leurs rôles de pont dans les relations bilatérales. -VNA