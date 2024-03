De belles perspectives d’attraction des IDE en 2024

Avec une série de documents de coopération signés et de licences d’investissement délivrées aux investisseurs étrangers dès le début de l’année, le Vietnam s’attend à des résultats impressionnants pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) cette année.

Des ouvriers au travail dans un atelier de Powersports Manufacturing Inc. dans le parc industriel de Trang Bang, province de Dông Nai. Photo : VNA

Selon l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, au cours des deux premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré plus de 4,29 milliards de dollars, en hausse de 38,6% sur un an.

Entre-temps, 405 nouveaux projets d’IDE ont été autorisés, soit une augmentation de 55,2% par rapport à la même période de l’année dernière, avec un capital combiné de près de 3,6 milliards de dollars, soit le double du chiffre enregistré au cours de la même période de l’année dernière.

Un représentant de l’Agence de l’investissement étranger a déclaré que l’augmentation du nombre de projets, dont certains à grande échelle, est l’une des principales raisons de l’augmentation des IDE.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le maintien d’un environnement de l’investissement stable et le choix des investisseurs potentiels étaient essentiels pour attirer efficacement les investissements étrangers.

Nakajima Takeo, représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) au Vietnam, a déclaré que le Vietnam restait l’un des marchés attractifs et prometteurs pour les entreprises japonaises.

Il a cité une enquête de la JETRO montrant que dans un à deux prochaines années, le taux d’entreprises japonaises ayant l’intention de développer leurs activités au Vietnam est de 56,7%.

Cependant, le ministre Nguyên Chi Dung a estimé que cette année, le Vietnam pourrait être confronté à de nombreux défis en matière d’attraction des IDE, notamment ceux dus à la situation mondiale complexe et imprévue.

L’application de la réglementation sur l’impôt minimum mondial devrait éliminer le rôle des formes traditionnelles d’incitations telles que celles en matière d’impôts et de loyers fonciers.

Le professeur-Docteur Nguyên Mai, président de l’Association des entreprises à capitaux étrangers (VAFIE), a estimé que le Vietnam devrait concevoir des politiques visant à attirer les IDE dans des domaines prioritaires tels que la haute technologie, l’innovation et l’énergie.

Le ministre du Plan et de l’Investissement a déclaré que pour accroître le drainage des IDE, le Vietnam devrait continuer d’ajuster ses politiques en fonction de la tendance mondiale des investissements, en accélérant la réforme administrative et en renforçant la formation des ressources humaines. – VNA/VI