Dà Nang promeut la transformation numérique urbaine et l’économie numérique

Dà Nang (Centre) continue de renforcer l’application de la technologie, la transformation numérique dans la droite ligne de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Dès que le modèle d’administration locale à deux niveaux est officiellement entré en vigueur, la ville a promu l’application des technologies de données clés comme l’intelligence artificielle (IA), le big data, la blockchain pour rendre la gestion urbaine plus intelligente.

Ces technologies ont permi d’optimiser les processus, de réduire les délais et les prodédures administratives, d’améliorer la qualité des services publics, de fournir des informations précises et actualisées pour la prise de décisions, de mieux comprendre les besoins des citoyens et des entreprises, d’anticiper les tendances et d’élaborer des politiques plus efficaces.

L’application de la blockchain contribue non seulement à améliorer la transparence et la sécurité de la gestion des données, mais ouvre également une nouvelle approche dans la gestion des services publics, a déclaré le directeur du Centre du big data et de l’IA, Nguyên Hoài Tuong.

Pour faciliter un développement de qualité, une gouvernance efficace et une vie de qualité dans les zones urbaines, l’intégration et le développement des données, des graphiques et des avertissements de service sont incorporés dans l’ensemble du processus de règlement des procédures administratives et de gestion urbaine.

Le Centre d’appels 1022 a ainsi utilisé un agent de conversation, ou chatbot, pour fournir des informations, traiter les avis, les commentaires, les suggestions et répondre aux questions des citoyens sur les services publics. Ce chatbot est intégré à de nombreuses plateformes, notamment l’application Messenger sur Facebook, la page fan Zalo du Centre d’appels 1022 et son propre site Web.

Le Centre d’opérations intelligent (COI) de Dà Nang a également déployé le partage de données avec les quartiers et les communes. Il avertira les quartiers et les communes des dossiers en attente ou en retard, et enverra des SMS et des courriels aux responsables des quartiers et des communes, ainsi qu’aux agents en charge des dossiers, a fait savoir son directeur Nguyên Van Quôc.

Cela permettra de rappeler aux agents de restituer dans les délais les dossiers dont ils sont dépositaires, de minimiser les retards et d’améliorer la satisfaction des usagers des services publics, a-t-il poursuivi.

Selon le Département des sciences et des technologies de Dà Nang, le taux de traitement des dossiers en ligne à Dà Nang a atteint près de 60%, près de 50% des adultes disposent d’un compte citoyen numérique. Le fort développement du COI a aidé Dà Nang à faire fonctionner efficacement l’administration sur une plate-forme de données numériques.

Le secteur des technologies de l’information s’affirme comme l’un des cinq secteurs économiques clés de la ville de Dà Nang, avec un chiffre d’affaires de 39.888 milliards de dôngs en 2024, avant sa fusion avec la province de Quang Nam.

En 2024, Dà Nang comptait 2.556 entreprises de technologie numérique, soit 2,35 entreprises pour 1.000 habitants, 57.000 employés des technologies de l’information, soit 7,7 % de la main-d’œuvre locale (près de trois fois la moyenne nationale de 2,7%).

Hô Quang Buu, vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a fait savoir que l’économie numérique a contribué à hauteur de 20,96 % du PIB en 2023, contre une moyenne nationale de 16,5% ; de 22% du PIB en 2024, contre une moyenne nationale de 18,3%.

La ville vise à ce que l’économie numérique représente au moins 35 à 40% du PIB de la ville d’ici 2030, chiffre supérieur à l’objectif de 30% fixé par la n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Dà Nang ambitionne de bâtir une ville intelligente basée sur une plateforme numérique et de devenir un centre financier numérique, a fait savoir Trân Quôc Chinh, directeur général de CMC Cyber Security, ajoutant que "nous espérons construire un centre de données à Dà Nang pour développer l’économie numérique".

Selon le responsable, la ville de Dà Nang développe son économie numérique grâce à ses atouts en ressources humaines de haut niveau dans des domaines tels que la fabrication de puces électroniques, la construction de centres d’application de données numériques et la transformation de ces données en actifs numériques pour le développement.

"Dà Nang est pionnière dans le développement du commerce numérique et de la connectivité régionale", a noté Lê Hoàng Oanh, directrice du Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce.

"La proactivité de Dà Nang en matière de transformation numérique a permis à la ville de poser les bases solides d’un développement économique numérique durable, favorisant la connectivité entre les régions et les localités", a-t-elle encore indiqué. – VNA/VI