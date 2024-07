Coopération internationale pour développer l'industrie Halal au Vietnam

Délégués à la conférence. Photo: VNA



L'academie vietnamienne des sciences sociales a organisé vendredi 5 juillet à Hanoï une conférence internationale sur le thème "Développer l'écosystème Halal : partage d'expériences entre des pays du monde et le Vietnam".

L'Académie vietnamienne des sciences sociales a organisé vendredi 5 juillet à Hanoï une conférence internationale sur le thème "Développer l'écosystème Halal : partage d'expériences entre des pays du monde et le Vietnam".

La conférence a permis de discuter des opportunités pour le Vietnam d'élargir ses exportations vers les pays musulmans, d'attirer des investissements de ces pays et d’accueillir un plus grand nombre de touristes musulmans, contribuant ainsi à renforcer les relations entre le Vietnam et les 57 pays de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) ainsi que d'autres pays.

Le marché Halal présente un potentiel immense, avec une population qui devrait atteindre 2,18 milliards de personnes d'ici 2030, représentant environ 30% de la population mondiale. Son chiffre d’affaires devrait s’élever à 3.000 milliards de dollars d'ici 2025.

Lors de la conférence, des gestionnaires, chercheurs, experts et entreprises vietnamiennes et étrangères ont partagé leurs expériences sur la construction et le développement des écosystèmes Halal dans divers pays. Ils ont analysé et mis en lumière les défis et avantages de la construction et du développement d'un écosystème Halal au Vietnam...

Les participants ont également proposé des mesures telles que l'amélioration du système juridique pour promouvoir les produits Halal, l'élaboration de politiques de soutien à l'industrie Halal au Vietnam, l'aide aux entreprises dans la promotion de leurs produits et l'obtention de certificats Halal, etc.

Auparavant, dans le cadre de la conférence, une cérémonie a été organisée pour le lancement de l'Institut d'études sur l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest et l'Afrique (ISAWAAS).

Cet Institut a pour fonction de mener des recherches sur les questions fondamentales en matière d'économie, de développement, de politique, de sécurité, de culture, de société, de sciences et d'éducation…, et fournira des consultations au Parti et à l'État dans l'élaboration de politiques pour l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest et l'Afrique avec plus de 80 pays. L'Institut vise à améliorer l'efficacité de la coopération et l'influence du Vietnam avec ces pays et dans le monde... -VNA/VI