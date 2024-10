Continuer à cultiver l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Venezuela

La vice-présidente permanente du Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, effectuera sa visite officielle au Vietnam, du 28 au 30 octobre.

Il s'agit de la première visite officielle de Delcy Rodríguez Gómez en sa qualité de vice-présidente permanente, qui s'inscrit dans le contexte où les relations d'amitié traditionnelles et du partenariat intégral Vietnam-Venezuela se développent de manière forte et approfondie et les deux pays célèbrent le 35e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques (1989-2024), a déclaré l’ambassadeur du Vietnam dans ce pays d’Amérique du Sud, Vu Trung My.

C'est pourquoi, cette visite constitue une démonstration claire de la profonde confiance politique et de la détermination des deux Partis au pouvoir, des deux gouvernements et des deux peuples à renforcer constamment l'amitié traditionnelle et le partenariat intégral établis entre les deux pays depuis 2007. Cette visite constitue un pas de concrétiser les accords de coopération signés entre les dirigeants des deux pays lors de leur visite de haut niveau effectuées ces derniers temps, démontrant la détermination à construire des relations approfondies, substantielles et efficaces entre les deux pays.

En outre, elle joue un rôle très important dans les efforts visant à continuer à promouvoir l'élimination des obstacles dans le projet de coopération pétrolière et gazière relancé par les deux parties au cours de la dernière période. Elle contribuera également à promouvoir la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels tels que les télécommunications, l'agriculture, la construction, la santé (médecine traditionnelle), la culture, le tourisme..., a souligné l’ambassadeur Vu Trung My.

Le Vietnam et le Venezuela ont officiellement établi des relations diplomatiques le 18 décembre 1989 et établi un cadre de partenariat intégral en mai 2007. Ces derniers temps, l'amitié traditionnelle et le partenariat intégral entre les deux pays ont continué à être encouragés, a-t-il indiqué.

En outre, les relations diplomatiques parlementaires et la coopération décentralisée des deux pays ont également été favorisées. En particulier, l'amitié et la coopération entre le Parti communiste vietnamien et le Parti socialiste unifié du Venezuela unifié au pouvoir ont été renforcées, créant une base politique favorable aux relations bilatérales dans les temps à venir, a précisé le diplomate.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux parties maintiennent une coordination efficace et se soutiennent mutuellement dans les forums et organisations internationaux. Récemment, les deux pays se sont soutenus mutuellement pour entrer au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.

Ces derniers temps, les relations d'amitié traditionnelles ont continué à être promues à travers des visites de haut niveau. On peut affirmer que les visites mutuelles ainsi que les récentes rencontres des hauts dirigeants des deux Partis et des deux gouvernements ont contribué à la consolidation et à l'approfondissement des relations d'amitié traditionnelles ainsi que de la confiance politique entre les deux Partis et les deux gouvernements, tout en créant une motivation pour promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale dans les temps à venir, a insisté le diplomate.

Le Vietnam a de nombreuses raisons de croire aux perspectives de coopération avec le Venezuela. Grâce à la volonté et à la détermination des deux parties, au dynamisme et au développement économique rapide du Vietnam ainsi qu'à la stabilité et à la reprise économique récente du Venezuela, de nombreux potentiels inexploités et les relations économiques entre les deux pays continueront certainement à se développer et être élevés à un nouveau niveau, à la mesure de bonnes relations politiques, d’intérêt commun, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux pays et dans les deux régions, a conclu l’ambassadeur Vu Trung My. -VNA/VI