Congrès du Front de la Patrie du Vietnam : mobiliser la force culturelle au service de la grande union nationale

Des enfants interprètent des chants folkloriques Xoan lors d'un camp culturel. Photo : VNA

Lors du 11e Congrès national des délégués du FPV, organisé du 11 au 13 mai, les organisations relevant du secteur des arts et de la littérature soumettent de nombreuses propositions et recommandations pratiques afin de contribuer au développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle période.

​Renouveler les approches et valoriser le rôle pionnier des artistes

​L’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam est pleinement consciente de sa responsabilité au sein de la « maison commune » du bloc de grande union nationale.

​Le 20 mars, l’union a organisé la « Conférence de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne ». Cet événement est considéré comme une étape importante permettant de transformer les grandes orientations du Parti en prise de conscience au sein des milieux artistiques, contribuant à clarifier les orientations idéologiques et à aider les artistes à assimiler profondément les visions stratégiques du Parti.

​L’union a également contribué à l’élaboration des politiques publiques relatives aux activités littéraires et artistiques. Elle a transformé les mouvements d’émulation en vastes activités politico-artistiques. À travers des forums spécialisés et des missions de terrain dans les zones frontalières et insulaires, les artistes ont pu ressentir directement les transformations du pays, nourrissant ainsi une dynamique créative forte pour produire des œuvres à la mesure de la nouvelle étape de développement national.

​L’union considère que le mandat 2026-2031 constitue une période décisive pour faire de la culture et des arts une véritable ressource intérieure stratégique. Elle propose quatre groupes de solutions prioritaires.

​Le premier vise à renouveler les méthodes d’accompagnement et de mobilisation des artistes.

​Le deuxième consiste à renforcer le rôle de conseil et de critique sociale dans un esprit de responsabilité et de professionnalisme.

​Le troisième prévoit l’application progressive des technologies numériques afin de diffuser les valeurs culturelles sur les plateformes en ligne.

Enfin, le quatrième groupe de solutions porte sur la contribution à la diplomatie populaire à travers le « soft power » culturel.

​Valoriser les identités culturelles des minorités ethniques

​Depuis sa création, l’Association des arts et lettres des minorités ethniques du Vietnam a rassemblé des intellectuels, artistes et personnalités culturelles issus des différentes ethnies du pays en une force unie et solidaire.

​Des centaines d’œuvres de littérature, de poésie, de musique, de peinture, de photographie ou encore de cinéma ont vu le jour, contribuant au développement des arts vietnamiens, dont plusieurs créations de grande valeur artistique.

​Les profondes mutations des régions, des villages, des familles et des individus dans les zones ethniques ont été illustrées à travers des approches artistiques variées et vivantes. La beauté des populations locales, des costumes traditionnels, des architectures religieuses et des habitations, les chants populaires, les danses traditionnelles et les instruments ethniques ont été présentés au public vietnamien et international. Les paysages, coutumes et spécialités culinaires attirent aujourd’hui de nombreux touristes vietnamiens et étrangers, contribuant ainsi à l’amélioration de la vie économique, culturelle et sociale des habitants.

​En tant que membre du Front de la Patrie du Vietnam, l’Association des arts et lettres des minorités ethniques du Vietnam reste fidèle aux orientations et programmes d’action du Front, tout en valorisant pleinement le rôle des arts et de la littérature dans le renforcement de la solidarité nationale, le développement économique et culturel local, ainsi que dans la promotion internationale des cultures ethniques vietnamiennes. -VNA/VI