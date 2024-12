Congrès de l'Association des étudiants vietnamiens dans l’État du Queensland (Australie) pour le mandat de 2024 – 2025

L’Association des étudiants vietnamiens dans l’État du Queensland (AVSQ) a organisé le 14 décembre son congrès pour le mandat 2024 – 2025.

Les participants ont adopté les rapports présentés : celui sur les activités de l'association et du mouvement étudiants du Queensland en 2023-2024, ainsi que celui définissant les objectifs, les actions et les solutions pour l'année à venir. Ce dernier prévoit six objectifs principaux et dix programmes clés à mettre en œuvre au cours du nouveau mandat.

Ils ont également procédé à l'élection de Madame Duong Huong Tra au poste de présidente de l'AVSQ, ainsi que de ses trois vice-présidentes : Mesdames Hoang Khôi Nguyên, Kiêu Ngoc Phuong Nhi et Trân Phuong Thao.

Fondée en juin 2021, l'AVSQ a rapidement su se faire une place en offrant des services d'orientation professionnelle et en tissant des liens solides au sein de la communauté étudiante vietnamienne de la ville de Brisbane, de l'Etat du Queensland plus largement.

En 2024, l'AVSQ a organisé de grands événements qui ont rassemblé des centaines d'étudiants, renforçant ainsi la visibilité du Vietnam et de l'association sur les réseaux sociaux -VNA/VI