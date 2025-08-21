L’après-midi du 20 août, à Hanoï, s’est tenue la 6e conférence bilatérale entre la Garde-côte vietnamienne et les Garde-côtes indiens, coprésidée par le général Vu Trung Kien, commandant adjoint chargé du droit de la Garde-côte vietnamienne, et le général Anand Prakash Badola, commandant adjoint des Garde-côtes indiens.



Le général Vu Trung Kien a affirmé que la Garde-côte vietnamienne appréciait les efforts des Garde-côtes indiens pour maintenir et organiser de manière flexible des activités de coopération efficaces et concrètes, contribuant ainsi à renforcer une coopération étroite et en plein essor entre les deux forces.

Le général Vu Trung Kien, commandant adjoint chargé du droit de la Garde-côte vietnamienne, et le général Anand Prakash Badola, commandant adjoint des Garde-côtes indiens. Photo: qdnd.vn

De son côté, le Anand Prakash Badola a proposé de relancer rapidement le programme d’embarquement d’officiers entre les deux forces, tout en souhaitant intensifier la coopération en matière de formation afin de renforcer les capacités dans les domaines de l’application de la loi en mer, de la recherche et du sauvetage, ainsi que de la lutte contre la pollution marine.



Concernant les orientations de coopération pour 2026, les deux parties ont convenu de poursuivre les visites mutuelles de navires, de participer activement aux programmes de formation et aux conférences organisés par chacune d’elles, et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.



Le Vietnam a invité l’Inde à participer au programme « Garde-côte vietnamienne et ses amis » (3e édition), prévu à Hanoï fin 2026. L’Inde a, pour sa part, invité le Vietnam à prendre part, en tant qu’observateur, au 10e exercice national de lutte contre la pollution marine (NATPOLREX-10), prévu en octobre 2025 à Chennai, et à envoyer un navire à l’occasion de la Revue internationale de flotte marquant le 50e anniversaire de la fondation des Garde-côtes indiens en 2027.



Les deux parties ont également discuté de la proposition d’institutionnaliser un exercice conjoint baptisé « Sahyog – Coopération » lors des visites réciproques de navires, en tant qu’activité annuelle symbolisant leur coopération. Elles ont convenu d’organiser la 7e conférence bilatérale en Inde en 2026.-VNA/VI