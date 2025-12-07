Commerce et services en hausse, le tourisme progresse de près de 20 % sur onze mois

Selon l’Office national des statistiques, le commerce et les services sont restés dynamiques en novembre 2025, avec un chiffre d’affaires total estimé à 601 200 milliards de dongs, en hausse de 7,1 % sur un an. Les ventes de biens ménagers (+13,6 %), d’habillement (+9,2 %) et les services d’hébergement-restauration (+13,6 %) figurent parmi les segments les plus porteurs. Le tourisme progresse de 19,1 %.

Le Vietnam a accueilli 1,98 million de visiteurs internationaux en novembre et 19,15 millions sur onze mois, soit une hausse de 20,9 %. Les recettes du tourisme atteignent 85 400 milliards de dongs (+19,9 %), avec de fortes croissances observées à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Quang Ninh.

Sur onze mois, le commerce de détail et les services de consommation totalisent 6 377 700 milliards de dôngs (+9,1 %). Les ventes au détail progressent 7,9 % et les services d’hébergement-restauration, 14,6 %.

La demande intérieure continue ainsi de soutenir la croissance économique. Avec la haute saison des achats et du tourisme en décembre, les autorités s’attendent à une poursuite de la dynamique. Le programme national de promotion « Vietnam Grand Sale 2025 » devrait également renforcer la consommation de fin d’année. - VNA/VI