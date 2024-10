Clôture du 2e échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos

Le 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos s'est terminé avec succès, laissant une profonde impression de solidarité entre les soldats et les peuples des deux pays.

La délégation vietnamienne était menée par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, tandis que la délégation lao était dirigée par le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Le 22 octobre, les délégations des deux pays ont participé à de nombreuses activités importantes dans le district de Moc Chau, province vietnamienne de Son La, notamment la plantation d'arbres de l'amitié au poste-frontière de Long Sap et la visite de ce poste-frontière, un exercice conjoint, un échange entre jeunes officiers. En outre, elles ont eu un entretien et assisté à la signature des documents de coopération.

Le 23 octobre, les activités se sont poursuivies dans le district de Sop Bao, province lao de Houaphanh, avec une cérémonie d'accueil de la délégation vietnamienne, le salut et la peinture de la borne de souvraineté, la plantation d'arbres de l'amitié, ainsi que des patrouilles terrestres conjointes des forces de protection frontalière.

Lors de la remise de cadeaux à l'école primaire et secondaire de Pahang, le général Phan Van Giang a salué les efforts des autorités locales et de l'école visant à sensibiliser les élèves à l'importance de la solidarité particulière entre les deux pays.

Il a mis en exergue l'héritage révolutionnaire de la province de Houaphanh, et particulièrement du district de Sop Bao, témoignant de l'unité des forces armées et des populations des deux nations dans leur lutte historique contre les envahisseurs coloniaux et impérialistes.

Soulignant que la relation spéciale et unique entre le Vietnam et le Laos constitue un patrimoine inestimable pour les deux peuples, le ministre vietnamien de la Défense a exprimé son souhait de voir les jeunes générations des deux pays perpétuer et enrichir cette tradition.

Par la suite, les deux délégations ont assisté à la cérémomie de mise en chantier de la caserne de la Compagnie des gardes-frontières 214, un cadeau de l'Armée populaire du Vietnam à son homologue du Laos.

Le succès du 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos a transmis un message fort de solidarité, de soutien mutuel et de confiance politique, établissant une base solide pour le développement global et durable des relations bilatérales.

Cette initiative a également contribué à promouvoir la coopération pratique entre les forces de protection frontalière des deux États, à stimuler le développement économique, à favoriser les échanges entre habitants et à sensibiliser les autorités à l'importance de maintenir une frontière caractérisée par la paix, l'amitié, la stabilité, la collaboration et le développement. -VNA/VI