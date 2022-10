Clôture de la 16e réunion du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale

La 16e réunion du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale s’est clôturée mercredi après-midi 12 octobre à Hanoï, après trois jours de travail.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a affirmé que le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait achevé le programme de sa 16e réunion, en se concentrant sur les préparatifs pour la 4e session de la 15e Assemblée nationale.

Le Comité permanent a donné des suggestions sur les rapports du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l'État en 2022 et le Plan de développement socio-économique en 2023 ; les prévisions budgétaires de l'État et le plan de distribution budgétaire central pour 2023, dont le Plan d'ajustement du salaire de base des cadres et des fonctionnaires, des personnes méritantes et des cadres retraités ; les résultats de la mise en œuvre du Plan d'investissement public en 2022 et des prévisions du Plan d'investissement public pour 2023.

Le Comité permanent a aussi donné des avis sur les rapports de suivi des réponses aux pétitions des électeurs ; les résultats de l'accueil des citoyens, de la réception et du traitement de leurs pétitions. Le Comité permanent a commenté les rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de dispositions des Résolutions concernant l’application à titre d’essai de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Ho Chi Minh-Ville et de la ville de Hanoï ; les résultats de la mise en œuvre du Programme cible national sur le développement socio-économique dans les régions de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030.

Le Comité permanent a également approuvé la proposition du Premier ministre de révoquer l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam ; examiné le rapport sur le travail d’aspiration du peuple de l'Assemblée nationale de septembre 2022 ; donné des avis sur le projet de Résolution de l'Assemblée nationale relative aux sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires ; trois rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l'égalité des sexes en 2021 et les 6 premiers mois de 2022 ; sur la gestion et l'utilisation du Fonds d'assurance santé en 2021 ; sur la mise en œuvre des politiques et régimes d'assurance sociale, la gestion et l'utilisation du Fonds d'assurance sociale en 2021.

Tous les travaux nécessaires sont prêts pour la date d'ouverture de la 4e session de la 15e Assemblée nationale, prévue le 20 octobre, a affirmé Vuong Dinh Hue.

Selon le secrétaire général, président du Bureau de l'Assemblée Nationale Bui Van Cuong, les séances d’interpellations et de réponses aux interpellations lors de la 4e session de l’Assemblée nationale vont durer 2,5 jours, à partir de l'après-midi du 3 au 5 novembre. La 4e session vont durer 21 jours, avec la séance de clôture prévu le mardi 15 novembre.

L’Assemblée nationale va examiner et approuver 7 projets de loi, 4 projets de résolutions, donner des avis sur 7 autres projets de loi.

L'Assemblée nationale va examiner les questions socio-économiques, le budget de l'État, la supervision et d'autres questions importantes.