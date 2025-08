CIS Lao Cai et Ultra Education du Royaume-Uni proposent une formation aux startups aux étudiants vietnamiens

L'École internationale canadienne de Lao Cai (CIS Lao Cai) a conclu un partenariat stratégique avec Ultra Education (Royaume-Uni) afin de proposer une formation aux entreprises et aux startups aux étudiants de la province du nord-ouest du Vietnam.

La collaboration, officialisée le 4 août, permettra de développer un programme d'études sur mesure pour les classes du CP à la Terminale, structuré en trois niveaux et adapté au contexte culturel et éducatif vietnamien, grâce aux ressources d'Ultra Education. Ce programme, dont le déploiement est prévu au deuxième semestre de l'année scolaire 2025-2026, sera intégré au programme de CIS Lao Cai.

Des cours de courte durée de 10 à 12 semaines seront également proposés au centre de développement culturel et des compétences de l'école, permettant aux étudiants externes d'acquérir les compétences essentielles en matière d'entreprises et de startups.

Les deux parties lanceront le premier Salon des entreprises pour étudiants au Vietnam en novembre prochain, offrant aux étudiants une plateforme pour présenter leurs idées entrepreneuriales et leurs produits à la communauté locale.

Fondé en août 2022 grâce à un investissement de plus de 700 milliards de dóng (26,9 millions de dollars américains), le CIS Lao Cai est le premier établissement scolaire de niveau international du nord-ouest de l'Inde. Il propose un programme bilingue alliant les normes du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation à celles de l'Université d'Oxford, du CP à la Terminale. Cette année, l'établissement a achevé la construction d'un internat ultramoderne pouvant accueillir plus de 300 élèves âgés de 11 à 18 ans.

Ultra Education, une entreprise sociale britannique fondée en 2014, accompagne chaque année environ 5 000 jeunes et familles dans le cadre de programmes d'entrepreneuriat et organise deux fois par an les plus grands salons d'entreprises pour jeunes d'Europe. Cette coopération avec le CIS Lao Cai marque sa première incursion au Vietnam, proposant à la fois des cours pour étudiants et des formations pour enseignants en éducation commerciale. - VNA/VI