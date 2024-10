Cinquième réunion du Comité mixte Vietnam-UE tenue à Hanoï

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et Niclas Kvarnström, directeur général de l'Asie-Pacifique de l'Union européenne (UE), ont coprésidé la cinquième réunion du Comité mixte Vietnam-UE dans le cadre de l’Accord de partenariat et de coopération (APC) Vietnam-UE.

La réunion a réuni plusieurs ministères et la Banque d'État du Vietnam. Du côté de l'UE, des représentants du Service européen pour l'action extérieure, de la Direction générale des associations internationales de la Commission européenne (CE), des ambassadeurs et des représentants de l'UE au Vietnam ont participé.

Lors de l'événement, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné que l'UE était l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam et a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations de partenariat et de coopération globales entre les deux parties. Il a également félicité l'UE pour l'élection de sa nouvelle direction pour la période 2024-2029.

L'UE a apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale. Il a félicité le pays indochinois pour l'élection de son nouveau président et a exprimé ses condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, ainsi que pour les dégâts causés par le typhon Yagi.

Les deux parties ont examiné de manière approfondie l'état de la coopération Vietnam-UE. Le vice-ministre vietnamien a apprécié que les relations soient en plein développement et que le Comité mixte joue un rôle crucial dans la coordination de cette coopération.

Les deux parties ont convenu que la confiance politique avait été renforcée grâce à des échanges de haut niveau et à la mise en œuvre efficace des accords de coopération, notamment le dialogue sur la défense et la sécurité et le comité commercial dans le cadre de l'accord de libre-échange Vietnam-Vietnam (EVFTA).

L'UE apprécie le rôle du Vietnam dans la région et dans les forums multilatéraux. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire dans la région Asie-Pacifique et a exprimé sa volonté d'élever les relations à un nouveau niveau.

Il a également exprimé son intention de continuer à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que les technologies propres, la transformation numérique et les semi-conducteurs, entre autres.

Lors de la réunion, les délégués ont discuté en profondeur de questions liées à la coopération bilatérale, notamment la politique, la défense, la sécurité, le commerce et l'investissement, le développement durable, l'environnement, le changement climatique et la transition énergétique durable.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations, notamment à haut niveau, pour commémorer 35 ans de relations diplomatiques en 2025. Elles se sont également engagées à coopérer activement pour résoudre les problèmes existants liés à l'EVFTA et ont convenu de l'importance de promouvoir un développement mondial durable.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a demandé à l'UE de promouvoir la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et d'aider le Vietnam à lever le carton jaune INN appliqué au secteur de la pêche.

Il a également demandé un soutien maximal de l'UE en termes de formation financière, technologique et humaine pour mettre en œuvre efficacement le JETP.

L'UE a réaffirmé son soutien continu au Vietnam pour atteindre l'objectif de zéro émission nette grâce aux initiatives JETP.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération pour être à la hauteur de leur potentiel et de leur position.

Ils ont partagé leurs points de vue sur l'importance de coordonner les efforts pour relever les défis mondiaux, notamment en matière de sécurité non conventionnelle, et ont souligné le rôle central de l'ASEAN dans les structures régionales.

L'UE apprécie hautement le rôle du Vietnam dans la promotion de la coopération ASEAN-UE.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de la nécessité de réduire les tensions et de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Concernant la Mer Orientale, ils ont exprimé leur préoccupation face aux changements récents et ont souligné l'importance de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime et aérienne, telles qu'établies dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.- VNA/VI