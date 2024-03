Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike: un Saoudien remporte le Grand Prix de Binh Dinh

Le comité d'organisation du Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike a décidé d'attribuer la première place au coureur Rashid Al-Mulla venu d'Arabie Saoudite, après avoir examiné les séquences vidéo enregistrées.

Rashid Al-Mulla remporte le Grand Prix de Binh Dinh dans la catégorie Freestyle. Photo: VNA

Le 24 mars, Rashid Al-Mulla a fait appel des résultats publiés par les juges pour la course moto 2 de la catégorie Freestyle - Grand Prix de Binh Dinh. Selon lui, sa performance avait des mouvements plus diversifiés et attrayants que ce que le jury lui avait attribué. Après avoir revu les séquences vidéo, le jury a souscrit à son avis.

Avec ce résultat, Rashid Al-Mulla était à égalité de points avec le champion en titre Roberto Mariani avec 47 points. En gagnant la course moto 2, il a remporté le Grand Prix de Binh Dinh dans la catégorie Freestyle. Roberto Mariani a été relégué à la deuxième place du classement général.

Après trois jours de compétition, le championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike s'est terminé dimanche 24 mars à Quy Nhon, chef-lieu de la province centrale de Binh Dinh. Dans la lagune de Thi Nai, les 55 compétiteurs ont offert au public des performances impressionnantes et passionnantes. -VNA/VI