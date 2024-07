Cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Iran, en R. chèque, en Israël et en Arabie Saoudite

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Duong Hoai Nam écrit dans le registre de condoléances. Photo : VNA

L'ambassade du Vietnam en Iran a organisé le 25 juillet une cérémonie funéraire et ouvert le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Des représentants de l’autorité, des ministères et des secteurs iraniens ainsi que de nombreuses délégations diplomatiques internationales se sont rendus à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général.

À Prague, le même jour, l'ambassade du Vietnam en République tchèque a organisé une cérémonie funéraire et ouvert le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Un grand nombre d'amis internationaux et de Vietnamiens d'outre-mer vivant, étudiant et travaillant dans ce pays sont venus rendre hommage au dirigeant exceptionnel du Parti.

Des organisations et associations de la République tchèque, des délégations diplomatiques et internationales sont venus dire adieu au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, dont ceux des ambassades de Chine, de République populaire démocratique de Corée, des États-Unis, de Finlande, du Vatican, de Bosnie-Herzégovine, de Thaïlande, du Myanmar, de Bulgarie, de Mongolie, de Roumanie, de Pologne, d’Afrique du Sud, de Hongrie...

À Tel Aviv, les 25 et 26 juillet, l'ambassade du Vietnam en Israël a solennellement organisé une cérémonie funéraire et ouvert le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trong. En Arabie Saoudite, l'ambassade vietnamienne a fait de même pour en commémoration du secrétaire général du Parti.

Les délégations ont exprimé leurs regrets suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong et ont en même temps reconnu et apprécié ses grandes contributions au développement du Vietnam et au renforcement et au développement des relations entre le Vietnam et des pays du monde. - VNA/VI