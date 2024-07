Cérémonie d’inhumation du secrétaire général Nguyen Phu Trong au cimetière de Mai Dich à Hanoï

Photo : VNA

La cérémonie d’inhumation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a eu lieu solennellement au cimetière de Mai Dich, à Hanoï à 15h du 26 juillet 2024.



Etaient présents à la cérémonie d'inhumation les membres du Bureau Politique : le président To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, permanent du Secrétariat Luong Cuong et des dirigeants du Parti et de l'État, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam, des vétérans révolutionnaires, des intellectuels, des représentants d'agences, de départements, de branches, d'organisations, de religions, de forces armées, des corps diplomatique, des amis internationaux et un grand nombre d'habitants.

Les participants à la cérémonie et la famille ont observé une minute de silence pour faire leurs adieux au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, un grand intelligence, un grand talent de la révolution vietnamienne qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général Nguyen Phu Trong, avec son intelligence érudite et aiguisée, a laissé à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l'armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.



En appliquant de manière cohérente et créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, avec le but de l'indépendance nationale et du socialisme, le penseur Nguyen Phu Trong, - un drapeau théorique du Parti, a clarifié la théorie du Parti sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, sur le rôle du Parti communiste, sur l'économie de marché à orientation socialiste...



Cet héritage inestimable a renforcé la forte croyance dans la voie du socialisme, apportant une contribution importante au développement du mouvement communiste dans le monde, au développement du marxisme-léninisme et de la pensée Ho Chi Minh à l'époque actuelle.



Avec une vision stratégique de la situation internationale dans le monde contemporain et avec des efforts continus pour contribuer au maintien et à la garantie d'un environnement pacifique et stable dans la région et dans le monde, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre notre pays et les partenaires internationaux, a promu l'amitié entre le Vietnam et d'autres pays, a renforcé la contribution du Vietnam à travers de nombreux engagements et actions pratiques, a combiné étroitement la force du peuple avec la puissance de son temps pour faire avancer fortement notre pays.



Tout au long de sa vie d'activité révolutionnaire, le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique a occupé une place particulièrement importante pour le camarade Nguyen Phu Trong. En appliquant de manière créative la pensée Ho Chi Minh sur l’édification du Parti, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a profondément clarifié la nature du Parti, l’édification du Parti au pouvoir à partir de la pratique du processus de Renouveau au Vietnam.



En tant que président de la République et président de l'Assemblée nationale, le leader du Parti est toujours préoccupé par la construction de l'organe législatif en tant qu'une autorité la plus élevée du peuple, un organe véritablement démocratique, un organe représentant les droits et intérêts légaux, légitimes du peuple ; par le perfectionnement d'un système juridique cohérent, ouvert, transparent et réalisable, créant un couloir juridique solide pour une intégration internationale profonde, intégrale et un fort développement du pays.



Sous sa direction, après plus de 70 ans, le Parti a organisé la Conférence nationale sur le développement des industries culturelles - un jalon d'or unissant les pensées et les actions de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, promouvant le rôle de la culture dans la réalisation de l'aspiration à développer un pays prospère et heureux.



Avec une vision politique profonde et nette, Nguyen Phu Trong a élevé le niveau de la pensée stratégique, créant de nouveaux développements pour la défense, la sécurité et les relations extérieures du Vietnam.



Sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam est devenu un partenaire fiable, un membre actif et responsable sur la scène internationale ; ne cesse de s'intégrer de manière profonde et intégrale dans la politique internationale, l'économie mondiale et la civilisation humaine. L'élément qui persiste dans toute la pensée de Nguyen Phu Trong, c'est le peuple et l'homme ; c'est de servir le peuple avec dévouement, c'est d'édifier l'homme nouvel socialiste et c'est de consolider constamment la solidarité et l'unité, avant tout au sein du Parti, la grande union nationale et la solidarité internationale pure.

Au nom du Comité d'organisation des funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong et de la famille du défunt, Luong Cuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du PCV et président du Comité d'organisation des funérailles, a adressé ses sincères remerciements aux dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, aux amis, aux citoyens dans l’ensemble du pays, aux forces armées, aux délégations diplomatiques, aux représentants d’organisations internationales, qui sont venus rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong, ont envoyé des fleurs et des messages de condoléances, ont participé à la cérémonie commémorative et à la cérémonie d’inhumation du dirigeant vietnamien.



Enfin, les dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, les amis internationaux et la famille du défunt, ont dit un dernier adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trong, leader exceptionnel, exemple brillant d’étude et d’application de la pensée, de la moralité et du style du Président Ho Chi Minh, membre inébranlable du PCV avec un grand prestige au sein du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam. -VNA/VI