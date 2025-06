Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de la Lituanie

À l'invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong, le président lituanien, Gitanas Nauseda, et son épouse, sont arrivés à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam les 11 et 12 juin.

Dans la matinée du 12 juin, le président Luong Cuong et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président lituanien Gitanas Nauseda et de son épouse.

Il s’agit de la première visite d’un chef d’État lituanien au Vietnam depuis de nombreuses années. Cet événement diplomatique majeur illustre l’attachement des deux pays à leur amitié traditionnelle et à leur coopération multiforme, ouvrant un nouveau chapitre dans leurs relations.

Le président Luong Cuong (doirte), son épouse, et le président lituanien, Gitanas Nauseda, et son épouse, et des enfants de Hanoï. Photo: VNA

Le Vietnam et la Lituanie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 18 mars 1992. Au cours des trois dernières décennies, l’amitié et la coopération entre les deux pays se sont renforcées, marquées par la confiance politique, la volonté commune de coopérer et la complémentarité de leurs économies, malgré les différences de taille et de situation géographique.

Le Vietnam considère la Lituanie comme un ami et un partenaire sincère en Europe centrale et orientale. De son côté, la Lituanie apprécie le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est et au sein de l’ASEAN. Les deux pays partagent des visions convergentes en matière de développement durable, d’intégration internationale, de transformation numérique et de réponse aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Ils coopèrent étroitement dans les forums multilatéraux tels que les Nations Unies, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et les relations ASEAN-UE. La Lituanie soutient activement les accords importants conclus entre le Vietnam et l’Union européenne.

Le commerce bilatéral a connu une croissance soutenue ces dernières années, atteignant 206,97 millions de dollars en 2024 et 94,7 millions au premier trimestre 2025.

Après la cérémonie d’accueil, les deux présidents auront un entretien afin d’évaluer les résultats de la coopération passée et de définir les orientations futures. Ils assisteront également à la signature de plusieurs accords de coopération entre ministères, administrations et partenaires des deux pays. - VNA/VI