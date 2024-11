Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du roi du Cambodge. Photo : VNA



A l'invitation du président de la République Luong Cuong, le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, est arrivé jeudi matin à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam les 28 et 29 novembre.

La cérémonie d’accueil officielle en son honneur a été présidée par le chef de l'État Luong Cuong dans l'après-midi du 28 novembre au Palais présidentiel à Hanoï.

Cette quatrième visite du roi Norodom Sihamoni au Vietnam depuis son couronnement il y a 20 ans, témoigne de l'amitié chaleureuse, de la solidarité, des liens étroits entre le roi Norodom Sihamoni, les dirigeants et le peuple du Cambodge avec les dirigeants et le peuple du Vietnam.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 24 juin 1967, les liens entre le Vietnam et le Cambodge n'ont cessé de se consolider et de se développer. En 2005, les hauts dirigeants des deux nations ont adopté une nouvelle devise pour le développement des relations bilatérales : "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale, durable et à long terme". Conformément à cette vision, les liens bilatéraux sont continuellement renforcés et développés dans tous les domaines.

Cette visite royale intervient après la visite d'État au Cambodge du président To Lam, actuellement secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, en juillet et la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man en novembre. Ces contacts de haut niveau réguliers visent à intensifier la solidarité, la confiance, la compréhension mutuelle et à approfondir la coopération bilatérale.

La collaboration en matière de sécurité et de défense s'est particulièrement intensifiée, constituant désormais un pilier solide de la coopération bilatérale et contribuant significativement au maintien de la stabilité, de la sécurité, de la politique et de la société des deux nations.

Sur la base de bonnes relations politiques, les deux pays développent activement leur coopération dans d’autres domaines. Les échanges commerciaux ont enregistré une croissance moyenne supérieure à 20% entre 2015 et 2022, dépassant les 10 milliards de dollars en 2022. Pour les dix premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint 8,5 milliards de dollars. Le Vietnam figure parmi les dix principaux investisseurs au Cambodge.

En parallèle, les deux nations poursuivent leur collaboration dans les secteurs de l'éducation, des transports, de la culture - société, du tourisme, ainsi que des sciences et technologies. Les relations entre les ministères, les secteurs, les Assemblées nationales, les organisations de masse et les peuples des deux pays continuent de se développer de manière substantielle.

La visite d'État du roi Norodom Sihamoni constitue un événement majeur qui contribue au renforcement des relations bilatérales selon la devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération global, durable et à long terme".

À l'issue de la cérémonie d'accueil, le président Luong Cuong a eu une entrevue avec le roi du Cambodge pour évaluer les résultats de coopération bilatérale et définir les orientations futures de collaboration. -VNA/VI