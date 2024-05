Célébration du 163e anniversaire de la naissance du poète indien Rabindranath Tagore à Bac Ninh

Les autorités de Bac Ninh et l'ambassade d'Inde ont rendu mardi un hommage floral au célèbre poète et écrivain indien Rabindranath Tagore à l'occasion du 163e anniversaire de sa naissance. Photo: VNA

Les autorités de Bac Ninh et l'ambassade d'Inde ont rendu mardi un hommage floral au célèbre poète et écrivain indien Rabindranath Tagore à l'occasion du 163e anniversaire de sa naissance (7 mai 1861).

L'événement s’est tenu le 7 mai au Parc international de l'amitié dans la province de Bac Ninh (Nord).

Des fleurs ont été déposées devant le buste de Tagore. Des étudiants locaux et des Indiens ont déclamé des poèmes et interprété des morceaux musicaux liés au célèbre poète, qui était également dramaturge, compositeur de chansons et peintre.

Tagore, l'une des grandes figures culturelles de l'Inde, s’est rendu au Vietnam en 1929.

De nombreux universitaires vietnamiens ont étudié et traduit ses œuvres, et ses poèmes ont été inclus dans des manuels scolaires du Vietnam.

Le 15 octobre 2023, un buste de Tagore a été inauguré au Parc international de l'amitié dans la province de Bac Ninh. -VNA/VI