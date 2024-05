Célébration des 15 ans de la reconnaissance de Cu Lao Cham-Hoi An comme Réserve mondiale de biosphère

Photo: Thanh Hoa/VI

Le Comité populaire de la ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre) a organisé dans la soirée du 23 mai, dans la commune insulaire de Tan Hiep, Cu Lao Cham ((îlots Chàm) une cérémonie de célébration du 15e anniversaire de la reconnaissance de Cu Lao Cham - Hoi An par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère (26 mai 2009 - 26 mai 2024).

La réserve Cu Lao Cham - Hoi An a été reconnue, le 26 mai 2009 sur l'île de Jeju en République de Corée, par le Comité international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO en tant que Réserve mondial de biosphère. Elle dispose des valeurs uniques, caractéristiques et uniques dans le système des 11 Réserves mondiales de biosphère du Vietnam aujourd'hui.

Selon l'UNESCO, la Réserve mondiale de biosphère de Cu Lao Cham - Hoi An est un exemple typique et clair de connexion et d'harmonie entre la nature et l'homme, conformément à sa mission et à son nom du Comité du Programme sur l'homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO.

C’est aussi une reconnaissance de la communauté mondiale pour les efforts exceptionnels de Hoi An pour préserver et promouvoir les valeurs des ressources naturelles, des ressources humanistes vers le développement durable.

S’étirant sur 15 km², cette réserve est non seulement un lieu de préservation de nombreuses espèces végétales et animales rares mais encore un site culturel lié au développement, jadis, de l’ancien port de Hoi An.

Situé à 15 km de la plage de Cua Dai et à 18 km de la vieille ville de Hoi An, Cu Lao Cham est un archipel de huit îlots disposés en arc : Hon Lao, Hon Dia, Hon Mo, Hon Kho Me, Hon Kho Con, Hon La, Hon Tai et Hon Ong. Sa beauté naturelle avec ses forêts et ses plages de sable fin, et l’accueil chaleureux de ses habitants, en font une destination de charme pour les touristes.

En termes d’administration, Cu Lao Cham fait partie de la commune insulaire de Tan Hiep, ville de Hoi An. Ses habitants vivent essentiellement de la pêche et des services touristiques. Des scientifiques estiment que Cu Lao Cham - Hoi An dispose de valeurs originales, caractéristiques et uniques parmi les neuf Réserves de biosphère mondiale au Vietnam. Elle se divise en trois régions : zone noyau (Réserve marine de Cu Lao Cham), zone tampon (estuaire de la rivière Thu Bon) et zone périphérique (vieille ville de Hoi An).

Les îlots Cham ont un taux de couverture forestière de 70%. Leurs écosystèmes maritimes sont variés et de qualité. L’étendu des récifs coralliens a augmenté, atteignant 135 ha avec 300 espèces recensées.

En outre, Cu Lao Cham est reconnue comme un site culturel et historique majeur avec des vestiges et ouvrages architecturaux datant des cultures de Sa Huynh, du Champa et du Dai Viet. -VNA/VI