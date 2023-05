Cannes 2023 : la presse française salue les réalisateurs Trân Anh Hung et Pham Thiên Ân

Plusieurs grands journaux français ont fait l’éloge du réalisateur français d’origine vietnamienne Trân Anh Hung et du jeune réalisateur vietnamien Pham Thiên Ân qui ont remporté respectivement le Prix de la mise en scène et le Caméra d’or du 76e Festival international du film de Cannes.

Le réalisateur Trân Anh Hung (2e, à gauche) avec l’actrice française Juliette Binoche (2e, à droite) et l’acteur Benoît Magimel (à droite) au Festival de Cannes 2023 en France, le 25 mai 2023. Photo : AFP/VNA

Pendant plus de deux heures, "La Passion de Dodin Bouffant", de Trân Anh Hung, chronique de la félicité amoureuse au XIXe siècle entre un châtelain gastronome, Dodin (Benoît Magimel), et sa cuisinière hors pair, Eugénie (Juliette Binoche), suscite beaucoup de perplexité, de l’ennui et quelques envies de fou rire, a noté Le Monde.

Adapté d’un roman, "La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet", de Marcel Rouff, paru en 1920, le film célèbre l’art de bien manger, à la française, et de vivre en harmonie, a écrit le quotidien.

De son côté, le quotidien Le Figaro a estimé que cette romance entre un gastronome avisé et sa cuisinière propose des recettes appétissantes dans la jolie cuisine de Dodin Bouffant comme tirée d’un livre de recettes des Éditions du Chêne, avec le défilé vertigineux de plats plus appétissants les uns que les autres.

Aimer, c’est manger, nous dit le cinéaste, et le récit tourne en boucle : couleurs chaleureuses, plans aux petits oignons magnifiant les mets sublimes dans leurs chaudrons en cuivre – le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire a été appelé comme consultant sur le tournage et fait une courte apparition dans le film.

Il n’existe pas de recettes pour réussir un film trois étoiles qui évoque la cuisine. On peut y parvenir à la manière légère d’une Catherine Deneuve dans "Peau d’âne", préparez, préparez votre pâte… , ou à la façon magistrale d’une Stéphane Audran dans le "Festin de Babette", a estimé Le Figaro.

En 1993 à Cannes, Trân Anh Hung avait remporté la Caméra d’or, qui récompense un premier film toutes sections confondues. Son premier long-métrage "L’Odeur de la papaye verte" régalait le public avec son histoire d’une jeune servante qui débarquait dans une famille de Saigon et apprenait à la connaître en cuisinant pour ses membres.

Le réalisateur Pham Thiên Ân (à gauche) a raflé la Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 pour le film "L’Arbre aux papillons d’or", le 27 mai 2023 . Photo : AFP/VNA

De son côté, "L’Arbre aux papillons d’or", le premier film du réalisateur vietnamien Pham Thiên Ân, nous livre la beauté saisissante des paysages ruraux vietnamiens, sauvages et souvent méconnus. À travers une initiation à la découverte et à la recherche de la foi, le réalisateur évoque des sujets difficiles comme le deuil ou la fin de l’âge enfant, symptomatique de la perte de l’innocence.

Ainsi la lumière au bout de la Croisette, à l’avant-dernier jour du festival, aura-t-elle pris les envoûtants contours d’un nuage de papillons de nuit, voletant de branche en branche dans l’obscurité, fragiles, lumineux, vaporeux, tel l’hypnotique premier long-métrage qui les a accueillis, "l’Arbre aux papillons d’or" de Pham Thiên Ân.

Trois heures de flottement traversées de visions nocturnes – un troupeau de buffles surgissant au cœur d’une forêt, d’aveuglants phares de voiture éblouissant l’écran – composées par un cinéaste vietnamien de 33 ans dont on apprendra par la suite qu’il s’est formé sur le tas, grâce à un petit boulot de vidéaste de mariage, et qu’il fut aidé pour ce film d’une époustouflante maîtrise formelle par une bande d’amis pour la plupart formés lors du tournage (le chef op Dinh Duy Hung est un copain d’enfance, la directrice artistique est sa femme, Huynh Phuong Hien), a écrit Libération.

Le réalisateur, déjà familier du Festival, avait remporté le prix du court-métrage lors de la Quinzaine des Cinéastes en 2019 pour “Stay Awake, Be Ready”, et la maxime «Reste éveillé, sois prêt» semble un sage conseil à l’attention de spectateurs s’aventurant dans ce trip somnambulique.

Le magazine francophone Gavroche en Thaïlande a déclaré qu’il n’est jamais facile pour un jeune cinéaste de faire une apparition dans un événement prestigieux et professionnel comme le Festival international du film de Cannes.

Pourtant, Pham Thiên Ân, à seulement 34 ans (il est né en 1989 dans la province de Lâm Dông), s’est imposé comme un phénomène, l’une des plus belles découvertes de l’événement qui a toujours été une tribune pour des cinéastes aguerris en termes d’âge et d’expérience. – VNA/VI