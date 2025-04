Bientôt un "Train de la Réunification" portant une empreinte historique

Pour commémorer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, la Compagnie des chemins de fer du Vietnam (VNR) mettra en circulation un train spécial baptisé "Train de la Réunification", conçu comme un hommage roulant à cet événement historique.

Le 29 avril au soir, les trains SE1 (départ Hanoï) et SE4 (départ Saïgon) s'élanceront pour se croiser symboliquement à midi le 30 avril en gare de Da Nang. Plus qu'un simple voyage, cette initiative se veut un rappel poignant de l'histoire et une incitation à apprécier pleinement la valeur de la paix actuelle.

À cette occasion, le secteur ferroviaire offre une réduction de 40 % sur les billets aux personnes ayant servi la Révolution (anciens combattants, invalides de guerre, familles méritantes), applicable du 24 avril au 9 mai sur présentation des justificatifs en gare.

Autre symbole fort : chaque billet acheté durant cette période arborera un drapeau rouge étoilé numérique sur le système de billetterie en ligne, incarnant un "Train de la Réunification" virtuel empreint de fierté nationale.

Face à la forte affluence attendue pendant les congés, la VNR intensifie les liaisons entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que vers des destinations prisées telles que Dà Nang, Quy Nhon, Nha Trang, Phan Thiêt et Hai Phong, en ajoutant de nombreux trains supplémentaires. -VNA/VI