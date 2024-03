Bientôt le 3e Festival international de montgolfières à Tuyen Quang

Le 3e Festival international de montgolfières aura lieu du 27 avril au 2 mai dans la ville de Tuyen Quang, province montagneuse de Tuyen Quang (Nord), a-t-on appris lors d'une conférence de presse tenue dans la ville centrale de Da Nang le 29 mars.

Le 3e Festival international de montgolfières aura lieu du 27 avril au 2 mai à la ville de Tuyen Quang. Photo: VNA

Le festival lancera une série d’activités culturelles, sportives et touristiques visant à promouvoir le potentiel de développement touristique de la localité, les valeurs du patrimoine culturel et naturel ainsi que l’offre touristique. Il s’agit d’une mesure audacieuse visant à stimuler le tourisme et à attirer davantage de visiteurs et d’investisseurs internationaux et nationaux dans la province.

Des dizaines de ballons colorés prendront leur envol lors de cet événement spectaculaire, avec la participation de pilotes d'Australie, de Chine, du Japon, des Pays-Bas, d'Espagne, de Thaïlande, du Royaume-Uni et du Vietnam.



Parallèlement, une cérémonie d'ouverture de l'Année touristique de Tuyen Quang 2024 aura lieu le 27 avril à 20 heures.

Hoang Viet Phuong, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré lors de la conférence que 2024 marquera la troisième année où la province de Tuyen Quang organisera l'année du tourisme et le plus grand Festival international de montgolfières du pays. Les éditions précédentes ont attiré de nombreux pays du monde et favorisé le développement touristique de la province.



D'autres activités seront également organisées pour présenter et exposer les produits touristiques et les villages artisanaux de Tuyen Quang.

Tuyen Quang s'engage à accompagner et à créer des conditions favorables pour que les entreprises réalisent efficacement leurs projets dans la province, a souligné Hoang Viet Phuong.

Située entre les régions de l'Est et du Nord-Ouest du pays, Tuyen Quang est une terre riche en traditions culturelles, historiques et révolutionnaires, offrant également de nombreux paysages naturels attrayants tels que la réserve naturelle de Na Hang - Lam Binh, la cascade de Ban Ba, la cascade de Lua, la cascade de Ma Hec et la grotte de Tien. -VNA/VI