Banque mondiale : L’économie vietnamienne se redresse progressivement

Les experts de la BM lors de la cérémonie de publication du rapport. Photo: VietnamPlus

L’économie vietnamienne montre des signes de reprise au début de 2024, avec une croissance prévue qui devrait atteindre 5,5% en 2024 et augmenter progressivement jusqu’à 6,0% d’ici 2025, selon le dernier rapport semestriel de la Banque mondiale sur la mise à jour économique publié le 23 avril.

S’adressant à une conférence de presse organisée par la Banque mondiale le même jour, Andrea Coppola, économiste en chef de la Banque mondiale pour le Vietnam, a déclaré que les exportations du pays se redressaient et que la consommation et les investissements privés intérieurs augmentaient plus progressivement.

Les exportations réelles devraient croître de 3,5 % en 2024, reflétant une amélioration progressive de la demande mondiale. En outre, un redressement du secteur immobilier est attendu plus tard cette année et l’année prochaine, stimulant la demande intérieure alors que les investisseurs et les consommateurs retrouvent confiance, a-t-il déclaré.

Dorsati Madani, économiste principale à la BM au Vietnam, a déclaré que les prévisions reposent sur l’hypothèse que les exportations de produits industriels se redresseront de manière significative en 2024 grâce à un rebond de la croissance de 8,5% par rapport à la même période de l’année dernière au quatrième trimestre 2023 et une augmentation de 17,2% sur un an au premier trimestre 2024 et une demande mondiale en amélioration.

Les exportations de produits industriels manufacturés devraient continuer de se redresser au cours des deux prochaines années. Le marché immobilier devrait connaître une transition vers une tendance à la hausse à la fin de cette année et au début de 2025, à mesure que le marché obligataire gelé se détendra et que la loi foncière entrera en vigueur à partir de janvier 2025.

L’investissement total réel et la consommation privée devraient augmenter respectivement de 5,5% et 5% en 2024.

Selon Dorsati Madani, l’inflation devrait augmenter légèrement pour atteindre 3,5% en 2024, contre une moyenne de 3,2% l’année dernière, puis se stabiliser autour de 3% en 2025 et 2026. Cette projection est basée sur des attentes de stabilité des prix de l’énergie et des matières premières.

L’économiste a également mis en garde contre les risques potentiels de baisse, tant au niveau national qu’international, qui pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives économiques, affirmant qu’en raison de l’ouverture économique du Vietnam à l’économie mondiale, il pourrait être vulnérable aux effets d’une croissance mondiale plus faible que prévu, comme avec ses principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, l’Union européenne et la Chine.

Elle a souligné l’importance d’un soutien budgétaire soutenu pour renforcer la reprise et a recommandé d’accélérer les projets d’investissement dans les infrastructures financés par des ressources publiques, affirmant que cela contribuerait à stimuler davantage l’économie, avec un potentiel supplémentaire de 0,1 point de pourcentage de croissance du PIB pour chaque point de pourcentage dans l’investissement public en proportion du PIB.

Selon Dorsati Madani, la faiblesse persistante de la collecte des recettes et l’augmentation des dépenses, notamment les augmentations de salaire prévues pour les fonctionnaires et l’accélération des investissements publics, devraient creuser le déficit budgétaire à 1,6% du PIB en 2024, avant de se réduire à 1,1% en 2025, conformément à la stratégie budgétaire du pays pour 2021-2030.

Garantir la stabilité du secteur financier reste primordial, en mettant l’accent sur la gestion des risques potentiels associés à l’augmentation des créances douteuses, notamment en raison de la baisse de la valeur des actifs sur le marché immobilier. Les réserves de fonds propres des banques commerciales sont relativement minces et le ralentissement du marché immobilier pourrait encore déprimer leurs fonds propres, a-t-elle déclaré.

Dang Quang Vinh, spécialiste principal du secteur privé à la BM, a déclaré que le rapport présente plusieurs recommandations visant à soutenir les startups innovantes, contribuant ainsi à la croissance de la productivité du Vietnam.

Il a souligné la nécessité de renforcer la contribution de la communauté universitaire et de la recherche publique en offrant aux universités et aux instituts de recherche publics la possibilité de soutenir les start-up.

Le secteur public de la recherche peut jouer un rôle plus important en modernisant le cadre de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, en récompensant les efforts de recherche par un potentiel de commercialisation et en renforçant la capacité des universités et des instituts de recherche à transférer efficacement la technologie aux startups, a-t-il indiqué. – VNA/VI