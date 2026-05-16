Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA

Afin de promouvoir la marque du litchi « thiêu » tout en développant l’agrotourisme, la Sous-direction de la culture et de la protection des végétaux de la province de Bac Ninh a sélectionné 36 vergers de litchis destinés à accueillir les visiteurs durant la saison de récolte 2026.



Ces exploitations couvrent une superficie totale de 36,1 hectares, pour une production estimée à environ 315,9 tonnes. Elles ont été sélectionnées parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.



Les vergers retenus sont répartis dans huit communes et quartiers réputés pour la culture du litchi : Tan Son, Phuong Son, Son Hai, Kien Lao, Luc Ngan, Phuc Hoa, Chu et Nam Duong. La commune de Phuc Hoa compte le plus grand nombre de vergers sélectionnés, avec neuf exploitations couvrant 6,8 hectares, tandis que le quartier de Phuong Son en recense cinq sur une superficie de 6 hectares.



Selon le Centre de culture et de promotion touristique de Bac Ninh, ces sites doivent répondre aux exigences du tourisme expérientiel, notamment le respect des référentiels VietGAP, GlobalGAP ou de l’agriculture biologique, ainsi que la capacité à s’intégrer dans des circuits reliant sites historiques, villages de métiers et paysages naturels. Les infrastructures telles que les parkings, la signalisation, les sanitaires et la gestion des déchets sont également prises en compte. Les propriétaires sont encouragés à présenter aux visiteurs l’histoire, la culture locale et les techniques traditionnelles de culture du litchi…



Les variétés proposées sont diversifiées, notamment le litchi « thiêu », le litchi « u hong » et le litchi hybride Thanh Ha, tous bénéficiant de codes de zones de culture destinés au marché national et à l’exportation.



Cette initiative illustre l’orientation visant à associer production agricole et services touristiques, tout en valorisant le potentiel du tourisme écologique. Elle permet également aux agriculteurs d’accroître la valeur économique de leurs terres en développant des activités touristiques et des services sur place.



Pour cette saison, les autorités prévoient de relier ces vergers à des destinations emblématiques telles que Tay Yen Tu, la pagode Vinh Nghiem ou le village d’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho, afin de créer des circuits touristiques saisonniers originaux. Les propriétaires sont également encouragés à aménager des espaces de repos, des points de vue pour les photographies et des espaces de présentation des produits locaux.



Les autorités locales accompagneront les exploitants dans l’amélioration des infrastructures d’accueil et renforceront la promotion sur les plateformes numériques afin d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers. La sélection de ces 36 vergers devrait contribuer à stimuler la consommation, à augmenter les revenus des producteurs et à développer progressivement un produit emblématique d’agrotourisme pour la province de Bac Ninh.



En 2026, la province de Bac Ninh compte près de 29.800 hectares consacrés à la culture du litchi, pour une production prévisionnelle de plus de 95.000 tonnes, dont 8.200 hectares de litchis précoces et 21.600 hectares de litchis de pleine saison. - VNA/VI