Ba Dinh accueille des dirigeants pour le 95ᵉ anniversaire du Front de la Patrie

Le secrétaire général To Lam, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, le membre permanent du Secrétariat Tran Cam Tu et des délégués visitent les stands de l'OCOP. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale a également rappelé que, d’ici la fin de l’année et au début de 2026, plusieurs événements nationaux majeurs auront lieu, notamment le 14ᵉ Congrès national du Parti, le 11ᵉ Congrès national d'Émulation patriotique, le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales du Vietnam et les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026–2031. Dans une atmosphère chaleureuse et festive, le secrétaire général To Lam, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, les dirigeants présents et les habitants ont rappelé l’histoire de 95 ans du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que son rôle dans la cause révolutionnaire du pays.Évoquant les réalisations marquantes du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’en 2025, malgré de nombreux défis, la croissance du PIB devrait atteindre 8 %, et le PIB par habitant environ 5.000 dollars.Concernant la capitale, il a souligné que le PIB de Hanoï représenterait entre 8 % et 10 % du PIB national. Il a affirmé : « Ces résultats sont obtenus grâce aux contributions importantes des 126 communes et quartiers de la capitale, et en particulier de celles du quartier de Ba Dinh ».Le président de l’Assemblée nationale a également rappelé que, d’ici la fin de l’année et au début de 2026, plusieurs événements nationaux majeurs auront lieu, notamment le 14ᵉ Congrès national du Parti, le 11ᵉ Congrès national d'Émulation patriotique, le 80ᵉ anniversaire des premières élections générales du Vietnam et les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026–2031.

Le secrétaire général To Lam, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et des délégués à l'événement. Photo: VNA



Il a souligné que le Front de la Patrie à tous les niveaux devrait renforcer de manière vigoureuse ses contenus et modes d’action, conformément aux directives du secrétaire général To Lam : les cadres du Front et des organisations de masse doivent respecter les « Trois proximités » (proches du peuple – proches de la base – proches de l’espace numérique), les « Cinq obligations » (écouter – dialoguer – donner l’exemple – assumer la responsabilité – rendre compte) et les « Quatre interdits » (pas de formalisme – pas d’évitement – pas de renvoi de responsabilités – pas d’écart par rapport aux fonctions assignées).



Le président de l’Assemblée nationale a demandé au Front de la Patrie du quartier de Ba Dinh de poursuivre efficacement le mouvement « Tout le peuple s’unit pour construire une nouvelle ruralité et une ville civilisée ». Il a appelé à saisir rapidement les aspirations de la population, à mettre en œuvre correctement la démocratie de base et à promouvoir pleinement le rôle du peuple selon les principes : « le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple bénéficie ».



À cette occasion, le secrétaire général du Parti To Lam, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et les dirigeants ont remis des cadeaux aux familles méritantes du Groupe 1 du quartier de Ba Dinh.-VNA/VI